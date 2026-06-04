Lértora abre el álbum de la estrella en Colón: "No fue casualidad lo que logramos"

El 4 de junio es una fecha imposible de borrar para el pueblo sabalero. El título obtenido en la Copa de la Liga 2021 quedó grabado para siempre en la historia de Colón y también en la memoria de cada uno de los protagonistas de aquella gesta. Uno de ellos fue Federico Lértora , hoy capitán y referente.

A cinco años de aquella consagración, el mediocampista revivió las sensaciones que lo atravesaron apenas sonó el silbatazo final frente a Racing y que marcaron el punto culminante de un recorrido que había comenzado mucho tiempo antes. "Recuerdo el silbatazo final y de tirarme al piso emocionado. Romper en llanto por el logro. La verdad que fue increíble", confesó.

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La imagen de Lértora tendido sobre el césped, invadido por la emoción, quedó como una de las postales más representativas de aquella noche histórica. Para él, el título significó mucho más que una vuelta olímpica. "Fue un sentir y decir ' uff, llegué'. Llegamos al objetivo. Fue ponerle la frutilla al postre, porque muchas veces se habla de disfrutar el proceso más que el resultado, y me parece que lo que consiguió ese grupo hizo eso, coronando con el título que queríamos todos", destacó.

federico lértora UNO Santa Fe | José Busiemi

No fue casualidad el título de Colón

Más allá de las virtudes futbolísticas que mostró el equipo dirigido por Eduardo Domínguez durante aquella campaña, Lértora considera que la verdadera fortaleza estuvo en la unión que se generó puertas adentro. "La comunión y energía que se creó en el grupo fue grande. Tengo varios años en el fútbol y por eso creo que no fue casualidad el título. Para lograr cosas se necesita eso, de sentir el compañerismo sin que haya amistad, más allá de que terminamos todos siendo amigos", explicó.

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El actual capitán rojinegro remarcó que pocas veces encontró un vestuario con semejante nivel de compromiso y pertenencia. "Pocas veces me tocó vivir eso y sentirme así dentro de un grupo", remarcó.

El apoyo incondicional

La obtención del campeonato llegó en un contexto muy particular, todavía atravesado por las restricciones sanitarias de la pandemia, lo que impidió compartir plenamente los festejos con los seres queridos. Por eso, Lértora también tuvo palabras de agradecimiento para quienes acompañaron desde atrás de escena durante todo el recorrido. "La familia apoyó siempre y por ahí fue complicado no tenerlos cerca para festejar, pero fueron un pilar muy importante", recordó.