Charlier, tras el triunfo de Aldosivi: "Defendimos bien y supimos lastimar a Unión"

El análisis del DT de Aldosivi sobre el triunfo ante Unión

"Estamos muy contentos. Fue un buen partido, me parece que otra vez defendimos bien y pudimos lastimar bastante. Tuvimos llegadas profundas, llegadas con peligro y hasta alguna en el primer tiempo podía haber entrado para irnos un poco más tranquilos. Pero un partido completo no, me parece que todavía es un equipo claramente en formación y hay que mejorar su funcionamiento. No es un equipo que se defienda muy bien por la pelota, ni que tenga demasiado volumen de juego, me parece que en ese aspecto todavía falta bastante. Pero sí lo que se ve es una entrega máxima, una entrega total, y eso es algo que venimos hablando, eso es lo que no tiene que faltar, y me parece que el funcionamiento va a ir apareciendo sólo a medida que se pueda entrenar", expresó el entrenador.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DeportesAlTacok/status/1905391005802598557&partner=&hide_thread=false Mariano CHARLIER lleva 2 TRIUNFOS y 1 EMPATE como DT Interino de #Aldosivi entre el #TorneoApertura y la #CopaArgentina:



2-0 ante #ArgentinosJuniors.

1-1 (6-5) contra #GimnasiayTirodeSalta.

2-1 frente a #Unión.



* Sigue en el ÚLTIMO LUGAR en la Zona A. pic.twitter.com/MgSbtgqP7I — DAT (@DeportesAlTacok) March 27, 2025

A pesar de la victoria, el técnico reconoció que aún hay aspectos a mejorar, sobre todo en cuanto a la organización y el control del juego. Sin embargo, destacó la actitud del equipo: "Lo que se ve es una entrega máxima, total, y eso es algo que venimos hablando, eso que no tiene que faltar. Y me parece que el funcionamiento va a ir apareciendo solo a medida que se pueda entrenar".

En cuanto a su futuro al frente del equipo, el entrenador expresó su deseo de continuar en el cargo, luego de varios años en el fútbol: "Tenemos más fuerza que nunca. Ya lo expresé en varios lados que me gustaría seguir en el cargo este, hace mucho que estoy dando vueltas en el fútbol, hace casi 30 años que agarré mi primera categoría en el fútbol infantil de Mar del Plata, pasé por un montón de ámbitos, es el quinto internato que estoy, y bueno, en este lo que cambió también es que se están dando resultados, entonces, bueno, si están para confiar los dirigentes, nosotros estamos con muchas ganas de quedarnos", dijo con determinación.