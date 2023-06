Charly Johnson necesita apoyo para competir en el Mundial Universitario

Charly Johnson, tiene 26 años, es oriundo de Monte Vera, es profesor de educación física y estudia en la Universidad del Litoral la licenciatura. Su entrenador es Jorge Villar, su kinesióloga es Valeria Chiaraviglio, y Franco Segovia el nutricionista. Entrena todos los días en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti, y por su constancia y compromiso, las marcas cosechadas le permiten haber sido confirmado para ir al Sudamericano en San Pablo.

image.png El fondista oriundo de Monte Vera, viene de lograr una buena actuación en el Nacional de Mayores y el Gran Prix Sudamericano.

"Vengo de tener un buen rendimiento en Entre Ríos, en primer lugar, en el Nacional y recientemente lo hice en los Gran Prix. En el Nacional quedé primero, con una buena marca, logré bajar los 9 minutos. Y en los GPS hice podio en los 3.000 con obstáculos. Ahí hubo presencia internacional, el nivel fue muy bueno, y pude bajar los 9, logrando hacer mi segunda mejor marca" comenzó señalando Carlos Johnson a UNO Santa Fe.

El atleta oriundo de Monte Vera indicó que "el 2023 viene excelente para mí por todos estos resultados positivos que he tenido. Previo al Concepción del Uruguay, tuvimos el torneo homenaje a Guillermo Chiaraviglio, había 3.000 metros llanos, que es una prueba que me sirve para ver como estoy, me fue bien, también pude mejorar marca, y eso era un indicio que estaba para mejorar en los obstáculos. Eso fue un buen puntapié para prepararnos para lo que vino después".

Necesita apoyo para el Mundial Universitario

En agosto próximo se realizará en China el Mundial Universitario, y Charly fue convocado a ser parte de la delegación nacional. Sobre esto expresó que "me convocaron desde Fedua, ya había logrado en el Nacional la marca mínima para el Mundial Universitario, me llegó la citación, aunque no se sabía bien la fecha, si es que es autofinanciado. Esto significa que el atleta debe afrontar todos los costos, que son 1.100 dólares en lo que es alojamiento, comidas, seguro e indumentaria, y el pasaje".

Con lo cual "viendo las dimensiones de los números, costearlo por uno mismo era bastante complicado e imposible, salí a pedir ayuda, para ver si podía conseguir los fondos para viajar, y en eso estamos". El evento será en Chengdu, a principios del mes de agosto, y Charly necesita el apoyo para conseguir los fondos para poder viajar y representar a nuestro país, la provincia y la región en dicha competencia universitaria.

image.png Por las marcas registradas en Concepción del Uruguay, fue citado para integrar la selección que irá al Sudamericano.

Además del Mundial Universitario, el fondista de Velocidad y Resistencia tiene otros objetivos para la presente temporada. "Como tuve un buen desempeño en los Nacionales y los Gran Prix me confirmaron que voy a integrar el equipo nacional que va a ir al Sudamericano que se hace en Brasil a fines de junio. Dependiendo de la performance, de marca sobre todo, está la posibilidad de ir al mundial. En realidad, el que gana el Sudamericano, clasifica directo al Mundial, con lo cual, la chance de ir está, aunque también se puede logar con una buena marca".

"El inicio del 2022 fue un poco complicado, venía con una serie de inconvenientes familiares, que me había tocado a fines del año anterior, y por varios motivos no pude tener el desempeño que hubiese querido tener. Lo cual me limitó la participación en las competencias de la segunda mitad del año, ya que es por clasificación. Este año hice una muy buena pretemporada, incluso me fui a preparar a la altura para poder revertir eso y tener competencias en la segunda mitad de este año" sostuvo Charly Johnson.