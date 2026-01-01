Uno Santa Fe | Ovación | Enzo Maresca

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

El club londinense resolvió de común acuerdo finalizar el vínculo con Enzo Maresca, campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes.

Ovación

Por Ovación

1 de enero 2026 · 15:44hs
Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

@ChelseaFC_Sp

Chelsea arrancó el 2026 con una decisión de alto impacto: Enzo Maresca dejó de ser el entrenador del primer equipo tras un acuerdo entre las partes que puso fin a un proceso exitoso en títulos, pero con señales de desgaste futbolístico y resultados inconsistentes en la actual temporada. El club ya activó la búsqueda de un reemplazante.

Un ciclo con trofeos, pero sin estabilidad

El italiano había asumido en junio de 2024 con un contrato de largo plazo, aunque el rendimiento reciente terminó de inclinar la balanza. Maresca condujo al Chelsea a la conquista de la Conference League 2024/25 y del Mundial de Clubes 2025, logros que lo inscribieron en la historia reciente de la institución, pero no alcanzaron para sostener el proyecto.

En la Premier League, los Blues acumularon una sola victoria en los últimos siete encuentros, panorama que los dejó en la quinta colocación, lejos del líder Arsenal. A eso se sumó un andar irregular en las copas locales y una campaña europea que los mantiene fuera de los puestos de clasificación directa.

LEER MÁS: Liberan el contrato de AFA con Guillermo Tofoni, el denunciante

Los números del italiano en Stamford Bridge

Durante su estadía, Maresca dirigió 92 partidos oficiales, con un saldo de 55 triunfos, una estadística sólida que, sin embargo, no logró traducirse en continuidad competitiva. En Champions League, el equipo marcha decimotercero tras seis fechas, a dos puntos de los octavos, un escenario que aceleró la toma de decisiones.

En el comunicado oficial, Chelsea destacó los títulos obtenidos y subrayó que “estos éxitos formarán parte de la historia del club”, al tiempo que agradeció el trabajo del entrenador y le deseó éxito en lo que viene.

Cambio de rumbo en plena competencia

Desde la dirigencia explicaron que la determinación apunta a reencauzar la temporada con desafíos abiertos en cuatro frentes, incluida la pelea por el boleto a la próxima Liga de Campeones. El próximo compromiso será nada menos que ante Manchester City, como visitante, con un cuerpo técnico aún por definir.

El plantel, a la espera

En medio de este contexto, el Chelsea que integran Enzo Fernández y Alejandro Garnacho afrontará el tramo decisivo del calendario con incertidumbre en el banco. Ambos fueron titulares en el último empate ante Bournemouth, donde el mediocampista argentino marcó un gol. Ahora, el club deberá reordenar piezas y liderazgo para sostener la ambición en la élite del fútbol europeo.

Enzo Maresca Chelsea Mundial de Clubes Conference League
Noticias relacionadas
arranca la united cup: argentina debuta ante espana con baez y solana sierra

Arranca la United Cup: Argentina debuta ante España con Báez y Solana Sierra

undo semestre.

Tras un 2025 decepcionante, Independiente afronta un 2026 electoral sin copas

tres grandes argentinos buscaran conquistar la sudamericana en 2026

Tres grandes argentinos buscarán conquistar la Sudamericana en 2026

lucas torreira volvio a ilusionar a boca: revelo una charla con riquelme y reafirmo su gran sueno

Lucas Torreira volvió a ilusionar a Boca: reveló una charla con Riquelme y reafirmó su gran sueño

Lo último

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Último Momento
Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Ovación
El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe