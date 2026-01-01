Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

El club londinense resolvió de común acuerdo finalizar el vínculo con Enzo Maresca, campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes.

Chelsea arrancó el 2026 con una decisión de alto impacto: Enzo Maresca dejó de ser el entrenador del primer equipo tras un acuerdo entre las partes que puso fin a un proceso exitoso en títulos, pero con señales de desgaste futbolístico y resultados inconsistentes en la actual temporada. El club ya activó la búsqueda de un reemplazante.

El italiano había asumido en junio de 2024 con un contrato de largo plazo, aunque el rendimiento reciente terminó de inclinar la balanza. Maresca condujo al Chelsea a la conquista de la Conference League 2024/25 y del Mundial de Clubes 2025 , logros que lo inscribieron en la historia reciente de la institución, pero no alcanzaron para sostener el proyecto.

En la Premier League, los Blues acumularon una sola victoria en los últimos siete encuentros, panorama que los dejó en la quinta colocación, lejos del líder Arsenal. A eso se sumó un andar irregular en las copas locales y una campaña europea que los mantiene fuera de los puestos de clasificación directa.

Los números del italiano en Stamford Bridge

Durante su estadía, Maresca dirigió 92 partidos oficiales, con un saldo de 55 triunfos, una estadística sólida que, sin embargo, no logró traducirse en continuidad competitiva. En Champions League, el equipo marcha decimotercero tras seis fechas, a dos puntos de los octavos, un escenario que aceleró la toma de decisiones.

En el comunicado oficial, Chelsea destacó los títulos obtenidos y subrayó que “estos éxitos formarán parte de la historia del club”, al tiempo que agradeció el trabajo del entrenador y le deseó éxito en lo que viene.

Cambio de rumbo en plena competencia

Desde la dirigencia explicaron que la determinación apunta a reencauzar la temporada con desafíos abiertos en cuatro frentes, incluida la pelea por el boleto a la próxima Liga de Campeones. El próximo compromiso será nada menos que ante Manchester City, como visitante, con un cuerpo técnico aún por definir.

El plantel, a la espera

En medio de este contexto, el Chelsea que integran Enzo Fernández y Alejandro Garnacho afrontará el tramo decisivo del calendario con incertidumbre en el banco. Ambos fueron titulares en el último empate ante Bournemouth, donde el mediocampista argentino marcó un gol. Ahora, el club deberá reordenar piezas y liderazgo para sostener la ambición en la élite del fútbol europeo.