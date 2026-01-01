Liberan el contrato de AFA con Guillermo Tofoni, el denunciante

En medio de la escalada de tensiones, AFA difundió un duro documento para exponer al empresario Guillermo Tofoni en la gestión de los amistosos de la Selección.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) defendió su política de “revalorización de activos desde 2017”, denunció intentos de desestabilización institucional y publicó contratos con antiguos agentes, como el caso de Guillermo Tofoni, para respaldar sus afirmaciones.

Bajo el título “La única verdad, es la realidad”, el documento detalla que, al iniciar la actual gestión, la AFA heredó contratos comerciales y de derechos cedidos en condiciones ampliamente desfavorables.

En un comunicado difundido el último día del año, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia afirmó: “Se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors, agentes de partidos, con quienes los derechos de la AFA en muchos casos se encontraban cedidos hasta el 2030”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en gestiones anteriores los ingresos por derechos comerciales de la Selección Argentina —el principal activo de la AFA— se distribuían en “condiciones desventajosas”, de acuerdo a los contratos públicos.

“Anterior a la actual gestión, se llegó hasta un 70% de los ingresos para quienes administraban los derechos cedidos (...) mientras que a la AFA solo el 30%”, indicó el texto.

La AFA enumeró ejemplos: “El entonces Agente Comercial ISL obtenía el 55% y la AFA el 45%, luego seguido como Agente Comercial por Santa Mónica que obtenía el 50% y la AFA el restante 50%, y el señor Guillermo Tofoni (...) obtenía hasta un 35% sobre los mayores ingresos, su asociado el 65% y la AFA solo la escasa suma fija de USD 1.000.000 por cada uno de dichos partidos”.

La AFA expone las cifras de la "era Tofoni"

Según la entidad de la calle Viamonte, el esquema anterior era profundamente deficitario para las arcas del club: la AFA percibía apenas un canon fijo de un millón de dólares por partido, mientras que Tofoni y sus socios se distribuían el excedente de los ingresos, llegando a quedarse con hasta el 35% y 65% de las utilidades, respectivamente.

Desde el entorno de Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, destacaron que la nueva política de contrataciones —que incluye el polémico vínculo con la empresa de Javier Faroni— ha permitido "dar vuelta" el negocio.

En este marco, la AFA sostiene que ahora retiene el 70% de los ingresos netos, dejando solo un 30% para sus socios estratégicos. “En la actualidad, esto se ha logrado revertir (...) obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian”, detallaron.

Al respecto, la conducción de la AFA interpretó las críticas de Tofoni como una maniobra para recuperar antiguos beneficios. "Pretenden causar el desgaste institucional para obligar a una negociación que les reinstale sus privilegios económicos", dispararon en un comunicado oficial.

Tapia, en declaraciones durante el Summit del diario Olé, afirmó: “Para los que operan: mientan, mientan, que algo quedará. Pero al fin de cuentas, la única verdad, es la realidad”.

El comunicado concluyó: “Reiteramos, la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”.