Chelsea pasó por encima al Ajax en la Champions League

El elenco de Londres goleó por 5 a 1 al equipo neerlandés.

22 de octubre 2025 · 19:15hs
Chelsea aplastó al Ajax por 5 a 1, en Londres, y volvió a meterse en la pelea en la fase de liga de la Champions League. El conjunto de Enzo Maresca aprovechó la expulsión temprana de Kenneth Taylor y liquidó el duelo antes del entretiempo.

Marc Guiu, Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Estêvão anotaron en una noche perfecta en Stamford Bridge, mientras que Tyrique George completó la goleada en la segunda mitad. El equipo neerlandés, superado de principio a fin, apenas logró descontar por intermedio de Wout Weghorst.

En España, Real Madrid derrotó a Juventus por 1 a 0 y lidera su grupo con puntaje ideal. En un encuentro cerrado en el Santiago Bernabéu, Jude Bellingham marcó el único tanto del partido tras un rebote de Vinicius.

Thibaut Courtois sostuvo la ventaja con intervenciones clave ante McKennie y Vlahovic. Los de Xabi Alonso demostraron solidez y mantienen su marcha perfecta junto a PSG, Bayern, Inter y Arsenal.

En Alemania, Liverpool goleó 5 a 1 al Eintracht Frankfurt y dejó atrás las dudas. El equipo de Arne Slot empezó en desventaja por un gol de Rasmus Kristensen, pero reaccionó con fuerza.

Hugo Ekitiké, Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté revirtieron la historia antes del descanso. En la segunda parte, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai completaron la goleada que le devolvió oxígeno al conjunto inglés tras una serie de tropiezos.

En Múnich, Bayern prolongó su racha perfecta al vencer 4 a 0 al Brujas. Harry Kane convirtió por duplicado y sigue en estado de gracia. Lennart Karl y Luis Díaz anotaron los otros goles del Gigante de Baviera, que alcanzó su duodécima victoria consecutiva en todas las competencias. El equipo belga soportó como pudo un dominio abrumador en el Allianz Arena.

Athletic Bilbao logró su primera victoria en la Champions League al vencer por 3 a 1 al Qarabag en San Mamés, después de dos derrotas consecutivas.

El conjunto vasco revirtió un inicio adverso con goles del delantero Gorka Guruzeta, en dos oportunidades, y el mediocampista Robert Navarro.

Qarabag sorprendió al Athletic con un gol de Andrade a los 48 segundos, pero el equipo de Valverde revirtió el marcador con goles de Guruzeta (dos) y Navarro. El conjunto bilbaíno se impuso 3-1, logró su primera victoria en la fase de grupos y cortó el invicto del elenco azerí.

En otro partido del grupo, Galatasaray superó por 3-1 al Bodo Glimt en Estambul y sumó su segundo triunfo seguido. Victor Osimhen fue la figura del encuentro con dos goles, mientras que Yunus Akgün completó la cuenta.

El conjunto noruego descontó en el complemento, aunque no logró poner en riesgo el resultado. Con esta victoria, el equipo turco continúa en zona de clasificación y profundiza el mal momento del Bodo Glimt, que todavía no ganó en la competencia.

Los resultados de la jornada de la Champions League:

  • Mónaco 0-0 Tottenham
  • Atalanta 0-0 Slavia Praga
  • Sporting Lisboa 2-1 Olympique Marsella
