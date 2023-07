Chiaraviglio cerró su gira por Europa en el meeting de Madrid

Por su parte, Germán comentó que "No estoy conforme porque hice buenos saltos entrando en calor, pero después en la competencia me costó. Tuve errores en el ritmo de la carrera y eso me jugó una mala pasada. Ahora tengo otra oportunidad la semana que viene en el sudamericano el viernes 27". Dicha competencia se llevará a cabo en San Pablo, y contará con muy buenos exponentes del atletismo.

En Madrid, el segundo lugar del podio quedó para Emmanouli Karalis de Grecia con 5.72, y tercero, lo hizo el norteamericano Cole Walsh con 5.62. Con 5.52, se ubicó cuarto el francés Valentin Lavillenie, y quinto, Tray Oates de Estados Unidos. El español Aleix Pi fue sexto con 5.37, y séptimo, con la misma marca lo hizo otro local, Didac Salas.

El domingo pasado, en el torneo internacional de Rotach-Egern , Alemania, Chiaraviglio terminó sexto con una marca de 5,45 en la prueba que ganó el turco Ersu Sasma con 5,90. Previamente, el miércoles 12 de julio, el argentino, de 36 años, finalizó sexto con 5, 22 metros en el torneo internacional de Liege, Bélgica, y el sábado 1 de julio, no superó la primera altura (5,32) en el torneo de Landau, Alemania, que ganó el italiano Claudio Stecchi con 5,52.

El representante de Velocidad y Resistencia realizó una extensa gira por Europa, en el cual trabajó en un centro de entrenamiento en Roma, bajo la conducción técnica de su entrenador Javier Benítez, oriundo de la ciudad entrerriana de Concordia. Además del Sudamericano que se desarrollará el próximo fin de semana en Brasil, y si logra la clasificación, competirá en el Mundial de Budapest que se realizará del 19 al 27 de agosto. Atendiendo a que consiguió medalla de oro en los Odesur de Paraguay del año pasado, competirá del 1º al 5 de noviembre en el Panamericano a realizarse en Santiago de Chile.