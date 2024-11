Chiaraviglio; presencia destacada en el Congreso Santa Fe en Movimiento

El Deporte como estilo de vida

En el marco del panel el deporte como estilo de vida, uno de los expositores fue el santafesino Germán Chiaraviglio, quien abrió su participación señalando que "Es un honor estar en Santa Fe, estuve un tiempo afuera, y ahora volví, y poder estar acá en este contexto, es un honor. Estoy feliz, quiero recalcarlo, hacer una mención a mi viejo, ya que estar en un lugar así, con muchos profes, que los más grandes seguramente lo han tenido, y los más chicos saben de quien se trata, o ahora son alumnos de mi hermano, en el instituto o en el Card, y ver a tanta gente escuchando e interactuando sobre educación y deporte, que nos atravesó en toda mi familia desde chico, es un verdadero honor".

El deporte y la educación en Germán están impregnados desde que era niño, sobre todo porque su papá, Guillermo Chiaraviglio, ha sido un referente en el atletismo y como profesor de educación física, por lo que las emociones comenzaron a asomar. "Lo fundacional en mi caso está en el Card de la ciudad de Santa Fe, es de chico, con mis hermanos, que no teníamos la edad para hacer atletas, si acompañamos a mi viejo que era entrenador, con mi vieja que fue jueza, y también acompañaba en los torneos de atletismo. Jugábamos en el cajón de salto en largo en la arena, cuando podíamos nos colábamos en algún entrenamiento o competencia y ese fue el patio de nuestra casa durante nuestra infancia".

Germán2.jpg Destacados deportistas argentinos, como Chiaraviglio, forman parte del Congreso Santa Fe en Movimiento. UNO Santa Fe

El garrochista de 37 años, que representó al país en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, Río de Janeiro 2018, e integró la delegación de los de Tokio 2020, pero el covid, lo dejó al margen, expuso que "Para nosotros hablar de atletismo o de competencias de atletismo era algo habitual a pesar de que no es un deporte tanto popular o tan conocido, pero en la ciudad o en la provincia de Santa Fe, sí lo era".

En el mismo sentido contó que "hemos tenido grandes atletas a lo largo de la historia, y me siento muy orgulloso de eso. Entonces, ver a otros que hacían salto con garrocha, alumnos de mi viejo, y esperar que termine ese entrenamiento para subirme y que me colgaran en la punta de la garrocha y que me tiraran a la colchoneta, como algo espectacular, y es algo que me quedó marcado, ya que siempre me gusto la espectacularidad del salto con garrocha".

Con el foco puesto en los Suramericanos 2026

El atleta olímpico de nuestra capital celebró la posibilidad de contar con estos Suramericanos en 2026, y sostuvo que "Estamos en una etapa en la cual falta un año y medio, faltan cosas por hacer, pero lo importante está en marcha. Abogo porque todos los actores que están alrededor de los Juegos 2026 pongan todo su engranaje, todo su fuerza y energía, y el foco para que puedan salir de la mejor manera" destacó el talentoso garrochista de nuestra capital, con pasado olímpico.

Germán3.JPG El atleta olímpico santafesino destacó el legado que quedará en infraestructura con los Juegos Suramericanos. UNO Santa Fe

Llegado desde España, Chiaraviglio expresó que "el tema de la infraestructura ya está planteado, tengo entendido que las sedes van a ser Santa Fe, Rosario y Rafaela. En Rosario, la mayoría de los deportes donde entiendo se va a realizar una nueva pileta de natación, de dimensiones y características olímpicas, y en Santa Fe toca renovar el Card, y ahí me pongo muy feliz".

En el mismo sentido consideró que "la pista del Card se inicio con estos juegos llamados en su momento Cruz del Sur en el 82, y le dio origen a grandes deportistas y ha sido un ícono en toda la provincia. Ojalá se ponga en valor y después se pueda seguir manteniendo y tenga nuevamente Santa Fe, una pista de esas características. Después hay en plan un velódromo en Rafaela. No tengo tantos detalles, eso es un poco en general, y después hay otras cuestiones que se van a llevar a cabo".

Germán4.JPG Chiaraviglio junto a Gonzalo Bonadeo; el ministro de educación, José Goity, y la ex Leona rosarina, Ayelén Stepnik. UNO Santa Fe

"Hay que considerar que se van a llevar a cabo la villa deportiva suramericana tanto en Santa Fe como en Rosario, que después también es un legado que posteriormente que va a quedar a disposición con el gran déficit habitacional que suele haber. Así que desde todo punto de vista, es algo muy positivo que se puedan hacer estos Suramericanos en la provincia, lógicamente en la ciudad de Santa Fe", finalizó expresando Germán, quien estuvo recientemente en Punta Cana, donde se reunieron todos los atletas de América, en un evento organizado por Panam Sports.