Se puso en marcha el primer Congreso Santa Fe en Movimiento

Santa Fe sigue la preparación para el Seven de la República de rugby

Santa Fe en Movimiento en el CEF N° 29

El primer congreso Santa Fe en Movimiento dio comienzo en la presente jornada de martes, y tendrá su continuidad el miércoles 27 en la ciudad de Santa Fe. Se trata de una actividad con la que la provincia de Santa Fe comienza a transitar el camino a los Juegos Suramericanos 2026, y se enmarca en una serie de acciones para profundizar y consolidar políticas públicas que fomenten la práctica deportiva en sus diversos ámbitos: escolar, federado y comunitario.

Deportes2.JPG El garrochista olímpico Germán Chiaraviglio es uno de los expositores en el Congreso que se realiza en Santa Fe. UNO Santa Fe

Los ministros de Educación, José Goity, y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda encabezaron el acto de apertura del evento, que cuenta con la participación de destacados deportistas olímpicos y referentes deportivos que están disertando y brindando charlas a más de 1.800 personas que se encuentran de manera presencial en el Centro de Educación Física (CEF) N° 29 de la ciudad de Santa Fe.

El congreso cuenta con la presencia, entre otros, de Gonzalo Bonadeo, Paula Paretto, Germán Chiaraviglio, Ayelén Stepnik, Maximiliano Espinillo, Cecilia Carranza, Daniel Castellani, Julio Lamas, Mario Moccia, además otras autoridades provinciales del área educativa y de deportes.

Destacados panelistas en el Congreso Santa Fe en Movimiento

La propuesta, que está dirigida a personas vinculadas al ámbito deportivo y educativo, incluye a docentes de educación física, entrenadores, preparadores físicos, dirigentes de federaciones y asociaciones deportivas, clubes deportivos, deportistas, y estudiantes de Educación Física. Uno de los primeros paneles, integrado por el santafesino Germán Chiaraviglio, Paula Pareto, Ayelén Stepnik, Cecilia Carranza, Daniel Castellani y Maximiliano Espinillo, se trató el deporte como estilo de vida. El siguiente se refirió a políticas públicas y deportes.

Deportes3.JPG La Peque Paula Pareto, judoca olímpica y médica, es otra de las panelistas que se encuentra en Santa Fe. UNO Santa Fe

"Hay que tener en cuenta que cada vez hay más chicos haciendo deportes, y eso debe transformarse en una inversión y no un gasto. No hablo de un signo político, porque si ustedes observan la cantidad de deportistas que hay acá, han atravesado diferentes gobiernos. Lo que si hay es la continuidad de una idea que es la disciplina, la transformación, superarnos, compartir y esos son los valores del deporte" expresó Daniel Castellani, ex entrenador de Las Panteras, el seleccionado argentino de vóleibol.

El santafesino Germán Chiaraviglio manifestó que "celebro estar en esta instancia, estar hablando de deporte y educación, juntos, que no es un tema menor, por ahí hay gente que lo entiende por separado, pero nosotros es lo mismo y van de la mano. Segundo, el hecho que se hagan los Juegos Suramericanos en el 2026 acá en Santa Fe es volver a poner en agenda y en valor la importancia del deporte en todos sus dimensiones".

Deportes4.JPG La secretaria de deportes provincial, Flavia Padín, en el panel sobre políticas públicas y deportes. UNO Santa Fe

Por su parte, el periodista Gonzalo Bonadeo consignó que "una síntesis, exagerada, de como está el deporte actualmente, es que el medallista olímpico, el Maligno Torres, recibió algo así como sesenta veces menos que un medallista de Irán. Y además, lo que el recibe, sumado a la beca, si hablamos de ciclo olímpico, de acá a cuatro años, él tiene recursos de cuatrocientos mil pesos por mes para todo. Es inviable, es un milagro el deporte argentino, hace muchas décadas, igual se puede. Acá tuvimos un panel de cuanto menos medallistas de bronce, ojalá tuviésemos una dirigencia de esa magnitud".

"Siempre que entrené lo hice por pasión, porque me gusta el deporte que hago, mi foco siempre estuvo puesto en el mejorar día a día como lo dije en la charla, más allá de lo externo. Lo más importante en lo que los deportistas puedan pensar es en mejorar, y hacer lo que a nosotros nos corresponde que es ser mejor hoy, mejor que ayer, en lo físico, en lo intelectual y en la parte técnico y táctica de nuestro deporte" opinó la Peque Paula Pareto, médica y destacada judoca olímpica.