Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en las semifinales

El argentino Francisco Cerúndolo ratificó su gran presente y pasó a las semifinales del Chile Open tras aplastar al estadounidense Emilio Nava por un doble 6-1

27 de febrero 2026 · 19:09hs
El argentino Francisco Cerúndolo ratificó su gran presente y avanzó a las semifinales del Chile Open tras aplastar al estadounidense Emilio Nava por un contundente doble 6-1 en los cuartos de final disputados este viernes en Santiago.

El argentino, actual número 19 del ranking mundial, necesitó apenas una hora y siete minutos para resolver un partido sin equivalencias, en donde dominó desde el inicio, quebró cinco veces el servicio rival y no cedió nunca su saque ante un adversario que acumuló 31 errores no forzados y nunca encontró respuestas-

Cerúndolo continúa así una semana perfecta, luego de su sólido debut ante Elmer Moller, y confirma el nivel que ya había mostrado tras su consagración en el Argentina Open. Además, Cerúndolo llegó al torneo chileno con escasa actividad reciente debido a una sobrecarga en la espalda que lo obligó a retirarse días atrás en Río, pero en Santiago volvió a mostrarse pleno físicamente.

Cerúndolo tiene rival para las semifinales del Chile Open

Con esta victoria, el porteño de 27 años igualó la instancia alcanzada en 2025 y ahora buscará dar un paso más: en semifinales enfrentará al alemán Yannick Hanfmann, quien previamente derrotó al lituano Vilius Gaubas por 3-6, 6-2 y 6-2. El historial favorece al argentino por 4-1.

