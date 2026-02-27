Se confirmó el fixture de la Copa Túnel Subfluvial 2026

La Copa Túnel Subfluvial masculina reunirá a 16 equipos de la Liga Paranaense y la Liga Santafesina. Arrancará el 11 de marzo y se disputará bajo el sistema de playoff

Desde la organización del certamen se dio a conocer el fixture para la primera fase de la Copa Túnel Subfluvial , certamen que afrontarán equipos de la Liga Paranaense y la Liga Santafesina . Será la segunda edición de esta competencia para el fútbol mayor masculino, consolidándose como uno de los torneos interligas más importantes de la región.

Se confirmó el programa correspondiente a los cruces de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial masculina. El certamen reunirá a los ocho mejores clubes que compitieron en la temporada 2025 de la Liga Paranaense y ocho representantes de la Liga Santafesina.

El certamen, que se consolida como uno de los torneos interligas más importantes de la región, ofrecerá 36 millones de pesos en premios. Al igual que en la primera edición se disputará bajo el sistema de playoffs, en partidos de ida y vuelta.

image Este es el fixture de la competencia organizada por la Liga Santafesina y la Paranaense.

El formato será de eliminación directa, con cruces de ida y vuelta, y con la particularidad de que el equipo que tenga asignada la letra (L) en el fixture será local en el partido de ida. El camino hacia la gran final ya está marcado y el clásico interprovincial vuelve a rodar, con la promesa de grandes partidos y estadios colmados en una competencia que crece año tras año y que reafirma la pasión del fútbol regional.

Los representantes de la Liga Santafesina son Colón, Unión, La Salle Jobson, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Nacional, Cosmos, Gimnasia e Independiente de Santo Tomé. Por su parte, los de la Liga Paranaense de Fútbol serán: Patronato, Belgrano, Atlético Paraná, Don Bosco, Sportivo Urquiza, Oro Verde, Instituto y Atlético Neuquén.

-La programación de la Copa Túnel Subfluvial:

Octavos de final: 11 y 25 de marzo

Cuartos de final: 9 y 23 de abril

Semifinales: 7 y 21 de mayo

Finales: 4 y 18 de junio

-La primera fase de la Copa Túnel Subfluvial 2026:

La Salle Jobson (L) – Patronato

Belgrano de Paraná (L) – Nacional

Universidad Nacional del Litoral (L) – Don Bosco de Paraná

Sportivo Urquiza (L) – Colón

Independiente de Santo Tomé (L) – Atlético Paraná

Oro Verde (L) – Cosmos FC

Gimnasia y Esgrima (L) – Neuquén

Instituto (L) – Unión de Santa Fe