Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas 7's

Los Pumas 7's confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

El head coach Santiago Gómez Cora definió la lista de 14 convocados de Los Pumas 7's para afrontar las siguientes dos etapas del World Sevens Series

27 de febrero 2026 · 19:46hs
Los Pumas 7s tienen plantel definido para las próximas dos etapas del circuito mundial de la especialidad.

Los Pumas 7's tienen plantel definido para las próximas dos etapas del circuito mundial de la especialidad.

El tramo decisivo de la temporada ya está en marcha y Los Pumas 7's ajustan detalles para encarar sus próximos desafíos: Vancouver y Nueva York, paradas clave en la recta final del Circuito Mundial Sevens 2025/26. El entrenador Santiago Gómez Cora oficializó la nómina de 14 jugadores que viajarán a Norteamérica con la misión de consolidar el funcionamiento colectivo y llegar afinados a las finales. El combinado nacional viene de obtener el quinto puesto en Perth y el séptimo lugar en Singapur, resultados que lo mantienen competitivo en la tabla general.

Plantel confirmado de Los Pumas 7's para Vencouver y Nueva York

Los Pumas 7’s ya tienen en mente sus próximos dos objetivos: Vancouver y Nueva York, las últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial. A su vez, Santiago Gómez Cora designó los 14 jugadores que serán parte de la gira por Norteamérica. Vale recordar que el seleccionado nacional llega a esta instancia tras alcanzar el quinto y séptimo puesto en el Seven de Perth y Singapur, respectivamente.

El seleccionado nacional disputará el Seven de Vancouver el sábado 7 y domingo 8 de marzo. Integrará el Grupo B junto con Fiji, Australia y Francia. Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.

A continuación, el plantel de Los Pumas 7's que disputarán las etapas en Vancouver y Nueva York: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Santiago Gómez Cora, head coach del equipo argentino, se refirió al cierre de la fase regular del Circuito: “Es algo nuevo para nosotros este formato para saber que nos conviene hacer y también fue un año de prueba para darle rodaje al equipo. Habrá mucho para analizar tras estas dos últimas etapas de la fase regular, como también lo haremos después de las tres finales para entender como rinde el equipo a final de temporada”. Además, agregó: “Nuestro objetivo es continuar con el ensamble del equipo y terminar de agarrar confianza algunos jugadores, como también aceitar nuestro sistema de juego para llegar de la mejor manera a las finales”.

Asimismo, Gómez Cora se refirió a las ausencias de Santiago Mare y Joaquín Pellandini: “En este caso vamos a viajar sin Pellandini tras su lesión en el hombro y sin Mare tras una molestia en el pie. Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales, que en definitiva son las que van a marcar el rendimiento final del año”.

Los Pumas 7's Vancouver Nueva York
Noticias relacionadas
En el Puerto de Santa Fe se presentó el partido entre Capibaras con Cobras.

Se presentó oficialmente el partido entre Capibaras XV y Cobras

briatore sobre colapinto y gasly: entre los dos, pierre fue mejor

Briatore sobre Colapinto y Gasly: "Entre los dos, Pierre fue mejor"

claudio tapia pidio la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

champions league 2026: octavos de final con duelos explosivos y finales anticipadas

Champions League 2026: octavos de final con duelos explosivos y finales anticipadas

Lo último

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Los Pumas 7s confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Los Pumas 7's confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Último Momento
Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Los Pumas 7s confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Los Pumas 7's confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Se confirmó el fixture de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se confirmó el fixture de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en las semifinales

Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en las semifinales

Ovación
Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Rafael Profini, el titiritero silencioso de la goleada tatengue

Rafael Profini, el titiritero silencioso de la goleada tatengue

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos