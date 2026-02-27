Los Pumas 7's confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

El head coach Santiago Gómez Cora definió la lista de 14 convocados de Los Pumas 7's para afrontar las siguientes dos etapas del World Sevens Series

El tramo decisivo de la temporada ya está en marcha y Los Pumas 7's ajustan detalles para encarar sus próximos desafíos: Vancouver y Nueva York , paradas clave en la recta final del Circuito Mundial Sevens 2025/26. El entrenador Santiago Gómez Cora oficializó la nómina de 14 jugadores que viajarán a Norteamérica con la misión de consolidar el funcionamiento colectivo y llegar afinados a las finales. El combinado nacional viene de obtener el quinto puesto en Perth y el séptimo lugar en Singapur, resultados que lo mantienen competitivo en la tabla general.

Los Pumas 7’s ya tienen en mente sus próximos dos objetivos: Vancouver y Nueva York, las últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial. A su vez, Santiago Gómez Cora designó los 14 jugadores que serán parte de la gira por Norteamérica. Vale recordar que el seleccionado nacional llega a esta instancia tras alcanzar el quinto y séptimo puesto en el Seven de Perth y Singapur, respectivamente.

El seleccionado nacional disputará el Seven de Vancouver el sábado 7 y domingo 8 de marzo. Integrará el Grupo B junto con Fiji, Australia y Francia. Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.

A continuación, el plantel de Los Pumas 7's que disputarán las etapas en Vancouver y Nueva York: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Santiago Gómez Cora, head coach del equipo argentino, se refirió al cierre de la fase regular del Circuito: “Es algo nuevo para nosotros este formato para saber que nos conviene hacer y también fue un año de prueba para darle rodaje al equipo. Habrá mucho para analizar tras estas dos últimas etapas de la fase regular, como también lo haremos después de las tres finales para entender como rinde el equipo a final de temporada”. Además, agregó: “Nuestro objetivo es continuar con el ensamble del equipo y terminar de agarrar confianza algunos jugadores, como también aceitar nuestro sistema de juego para llegar de la mejor manera a las finales”.

Asimismo, Gómez Cora se refirió a las ausencias de Santiago Mare y Joaquín Pellandini: “En este caso vamos a viajar sin Pellandini tras su lesión en el hombro y sin Mare tras una molestia en el pie. Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales, que en definitiva son las que van a marcar el rendimiento final del año”.