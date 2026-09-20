Condenaron al hombre que apuñaló al verdulero Hugo Schnell: la historia de un caso que conmocionó a la ciudad

Víctor González fue condenado a 10 años por el crimen ocurrido en General Paz al 7400. El comerciante sobrevivió y siguió atendiendo su verdulería: “Soy el nuevo milagro de Mama Antula”.

Víctor Daniel González fue condenado a 10 años de prisión por el robo y el ataque a puñaladas contra el verdulero Hugo Schnell , ocurrido en abril de 2024 en barrio Guadalupe . La condena fue impuesta este domingo por el juez Pablo Busaniche en un juicio abreviado y el acusado, de 47 años, fue declarado reincidente.

El caso había comenzado minutos después de las 20 del miércoles 10 de abril de 2024, cuando González ingresó a la verdulería ubicada en General Paz al 7400. Según reconstruyó el fiscal Gonzalo Iglesias durante la audiencia, el hombre ingresó al comercio creyendo que Schnell no estaba allí y sustrajo dinero de la caja registradora. Sin embargo, el comerciante estaba en el baño y lo sorprendió cuando intentaba escapar.

Hugo Schnell en la puerta de su verdulería en barrio Guadalupe UNO Santa Fe

El ataque

Fue entonces cuando se produjo el brutal ataque. De acuerdo con la acusación, González tomó un cuchillo y apuñaló reiteradamente a Schnell en el tórax con intención de matarlo. El ataque fue perpetrado para asegurar el robo y garantizar la impunidad del agresor, que finalmente escapó con el dinero.

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Hugo tenía 80 años y quedó internado en grave estado en el Hospital Cullen. Una de sus hijas, Patricia, contó en aquel momento a UNO Santa Fe la dimensión de las heridas: “Le partieron el corazón con una chuza”. Mientras el comerciante permanecía en terapia intensiva, familiares y vecinos se movilizaron frente a la Comisaría 8ª bajo el reclamo: “Guadalupe no aguanta más”.

Homenaje a Mamá Antula en la verdulería de Hugo Schnell.

La conmoción no impidió que la verdulería volviera a abrir sus puertas al día siguiente. La familia de Hugo sabía que el trabajo era una parte fundamental de su vida. Su hijo Fabián había explicado que, pese a sus 80 años, si le cerraban el comercio “se moría”. Mientras tanto, Hugo continuaba internado y luchaba por recuperarse de las heridas.

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El 18 de abril llegó una primera señal positiva: Schnell dejó la terapia intensiva y pasó a una sala común. La recuperación avanzó más rápido de lo esperado y el 7 de mayo volvió a ponerse detrás del mostrador de su verdulería. Ese día habló con UNO Santa Fe y contó cómo había vivido la recuperación. “Después de la operación por suerte todo bien, lo mismo la recuperación”, dijo.

"Si te quedas en tu casa te morís de a poco"

Pero Hugo también explicó por qué había decidido regresar al trabajo pese al ataque. “Si te quedás en tu casa te morís de a poco”, sostuvo. Incluso contó que recordaba prácticamente todos los detalles de aquella jornada: “No se me escapa ni un detalle de lo que era un día más de trabajo”.

Hugo Schnell, el verdulero de 80 años que fue atacado a puñaladas redes sociales

Schnell tampoco había dimensionado inicialmente la gravedad de lo ocurrido. “Nunca pensé que me había perforado el corazón, solamente que me había dado unos puntazos”, relató. Después de sobrevivir a una herida que pudo haber sido mortal, encontró una explicación vinculada con su fe y resumió su recuperación con una frase: “Soy el nuevo milagro de Mama Antula”.

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Juicio y condena

La investigación continuó durante los meses siguientes hasta que Víctor Daniel González fue detenido como presunto autor del ataque. El expediente avanzó durante más de dos años hasta llegar a la audiencia que terminó este domingo con la condena a 10 años de prisión. La Fiscalía sostuvo que la inmediata atención médica fue determinante para que Schnell pudiera sobrevivir.

Pero la historia no terminó con la recuperación. La verdulería de Hugo volvió a ser blanco de un robo y el comerciante, ya con 81 años, continuó atendiendo su negocio.

Ahora, más de dos años después de aquel ataque que le perforó el corazón, la Justicia condenó al hombre responsable del robo y las puñaladas. Hugo Schnell sobrevivió, volvió a trabajar y finalmente conoció la sentencia contra quien estuvo a punto de matarlo.