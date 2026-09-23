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Juegos Suramericanos: se suspendieron las pruebas de canotaje en Santa Fe

Por los fuertes vientos que se registran en la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe, las pruebas de canotaje fueron canceladas y se harían en la jornada de jueves.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 13:18hs
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Por los vientos fueron suspendidas las pruebas de canotaje en la laguna Setúbal de Santa Fe.

Por los vientos fueron suspendidas las pruebas de canotaje en la laguna Setúbal de Santa Fe.

En la presente jornada estaba previsto la realización de las pruebas de canotaje de velocidad en la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe en el marco del día 11 de competencias de los Juegos Suramericanos 2026. A causa de los fuertes vientos que se registran en el lugar de las regatas es que con buen tino las autoridades tomaron la determinación de suspenderlas.

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En canotaje de velocidad estaba programado para las 15.20 la prueba del K4 500 de la que forma parte el palista olímpico santafesino Rubén Rézola, junto a Agustín Vernice, Vicente Vergauyén y Gonzalo Carreras, pero su regata al igual que las demás fueron postergadas.

Rubén Rézola le dijo este mediodía a UNO Santa Fe que "nos avisaron que se tomó la decisión de cancelar porque hay demasiado viento en la Setúbal. Mañana en principio sería por la tarde, todavía desconocemos el horario, cuestión que nos estarán avisando en las próximas horas"-

La palabra oficial de la suspensión del canotaje

Hugo Cabral, presidente de la Confederación Sudamericana de Canotaje aseguró este mediodía que "hoy las condiciones ideales para que los atletas puedan competir. Ustedes ven como las olas que hay y para colmo son pruebas que no solamente premian medallas, sino que premian la clasificación a Lima 2027. Osea que son de mucha importancia y hay que ser lo más justo posible".

Consultado sobre los riesgos que representa para los deportistas explicó que "primero que las condiciones no son las óptimas. Esto es como tener que remar con una pileta, no en un lugar como este. El bote es muy finito e inestable, se puede llegar a hasta hundir. El bote no te permite llevar la dirección correcta con semejante ola, te está pegando de costado, eso es un impedimento concreto". Aseguró que "son riesgos que hay que evitar, ya que el bote puede llegar a darse vuelta, y priorizamos la seguridad. No va a ser una prueba justa para nada con este viento".

En cuanto a como sigue todo, el dirigente remarcó que "sí, hoy vamos a tener de las dos pruebas de 1.000 metros a las seis de la tarde cuando se dice que el viento afloja, porque el tema es que son muchas pruebas y en este mismo momento están reunidos todos los entrenadores en la Villa Olímpica pensando que algunas pruebas van a tener que ser mañana, quizás de tarde, porque sigue el viento, para poder terminar eel viernes durante la mañana y tarde con todas las pruebas".

Pruebas que fueron suspendidas para este miércoles 23:

K1 1000m Masculino: Agustín Vernice

C1 1000m Masculino: Aramis Sánchez Ayala

K4 500m Femenino: Barreiro Hus-Dalto Aziz-Garro-Sequeira

C2 500m Femenino: Trimarchi-Zuccoli 

FinalK4 500m Masculino: Vernice, Rubén Rezola, Vergauven y Carreras 

C2 500m Masculino: Piedras-Sánchez Ayala

Juegos Suramericanos canotaje Santa Fe
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