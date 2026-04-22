Roldán sigue apartado y con final anunciado en Unión

El volante Enzo Roldán no es tenido en cuenta en Unión, entrena apartado y va camino a quedar libre, si es que no sale ahora en el mercado que viene

El ciclo de Enzo Roldán en Unión parece transitar sus últimos capítulos y lo hace en silencio. Tras regresar en este 2026 luego de su préstamo en Platense, el mediocampista nunca logró meterse en la consideración de Leonardo Madelón. Su contrato expira en diciembre.

¿Qué pasará con Enzo Roldán en Unión?

La señal fue clara desde el inicio: tanto Roldán como Claudio Corvalán fueron notificados de que no serían tenidos en cuenta. Sin embargo, las situaciones no evolucionaron de la misma manera. Mientras Mugre volvió a entrenar con el grupo y hasta sumó minutos en amistosos, el volante quedó completamente al margen, alimentando las dudas sobre su presente y su futuro.

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Hoy, el panorama es concreto: Roldán entrena apartado y sin participación, en un escenario que recuerda a lo ocurrido con Ezequiel Cañete el año pasado. De no mediar cambios, el mediocampista quedaría con el pase en su poder tras el 31 de diciembre, lo que implicaría una salida sin rédito económico para el club.

Enzo Roldán.jpg ¿Roldán buscará salir de Unión en junio al estar apartado? Prensa Unión

Unión posee el 50% de su ficha —la otra mitad pertenece a Boca—, por lo que dejarlo ir libre significaría resignar parte de su patrimonio. En ese sentido, también surgen interrogantes a nivel dirigencial: ¿hay una estrategia detrás de esta decisión o simplemente se está dejando correr el tiempo?

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Por ahora, no hay respuestas públicas. Lo que sí está claro es el escenario: sin lugar en el equipo y lejos de la competencia, Roldán empieza a buscar una salida de cara a junio. La incógnita pasa por saber si será mediante una rescisión anticipada o si ambas partes estirarán un desenlace que, a esta altura, parece inevitable.