Alerta por tormentas en Santa Fe: refuerzan la limpieza de desagües para prevenir anegamientos

Ante el pronóstico de tormentas para este martes 12, la Municipalidad intensifica los trabajos en bocas de tormenta, canales y cunetas. También monitorea las estaciones de bombeo y recuerda las recomendaciones para los vecinos.

Trabajos preventivos. Se desobstruyen bocas de tormenta, canales y cunetas para prevenir anegamientos en Santa Fe.

La Municipalidad de Santa Fe reforzó los operativos de limpieza y desobstrucción del sistema de desagües pluviales ante el pronóstico de tormentas y el alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la mañana y la tarde de este martes 12.

Las tareas preventivas se desarrollan en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos. Para ello, el Municipio coordina las intervenciones de las subsecretarías de Asuntos Hídricos, Espacios Verdes, Higiene Ambiental y Mantenimiento Vial.

Qué trabajos realiza el Municipio

El operativo contempla la limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, el mantenimiento de canales a cielo abierto, la limpieza de cunetas y la erradicación de microbasurales.

Además, se lleva adelante un monitoreo permanente del funcionamiento de las estaciones de bombeo para verificar su operatividad ante posibles precipitaciones intensas.

Las intervenciones cuentan con cuadrillas municipales, maquinaria específica y camiones desobstructores, que trabajan en los sectores considerados prioritarios.

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El propósito es mantener en condiciones el sistema hídrico urbano y facilitar el drenaje del agua durante las lluvias.

Las recomendaciones para los vecinos

Desde el Municipio solicitaron la colaboración de la ciudadanía para evitar obstrucciones en los desagües y posibles complicaciones durante las tormentas.

En ese sentido, recordaron la importancia de sacar los residuos únicamente en los horarios establecidos y no arrojar basura en la vía pública, ya que los desechos pueden bloquear las bocas de tormenta y dificultar el escurrimiento del agua.

Ante cualquier inconveniente o emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de atención municipal 0800-777-5000.

Mientras rige el alerta meteorológico, las cuadrillas continuarán con las tareas preventivas y el seguimiento del sistema de drenaje en distintos puntos de Santa Fe.