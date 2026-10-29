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River rechazó el torneo de 2027 y volvió a marcar diferencias con la conducción de la AFA

Ignacio Villarroel representó al Millonario en el Comité Ejecutivo y cuestionó el proyecto para la próxima temporada. La prioridad del club es reducir la cantidad de participantes.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 13:33hs
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River rechazó el torneo de 2027 y volvió a marcar diferencias con la conducción de la AFA

River volvió a expresar sus diferencias con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y votó en contra de la propuesta para modificar el formato de la Liga Profesional en 2027. En la reunión del Comité Ejecutivo, Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de la institución de Núñez, reconoció algunos aspectos positivos de la iniciativa, pero dejó en claro que el principal problema sigue siendo la cantidad de equipos que compiten en la máxima categoría.

LEER MÁS: Los cambios que analiza la AFA para los torneos de la Liga Profesional en la temporada 2027

La reducción de equipos, el principal reclamo de River

Desde que retomó su participación en las reuniones de la AFA, River planteó la necesidad de revisar la estructura del fútbol argentino. Entre sus objetivos aparecen una reorganización del calendario, cambios administrativos y, especialmente, una reducción progresiva de los clubes que integran la Primera División.

Durante el encuentro, Villarroel destacó la intención de establecer un campeonato en el que todos los equipos se enfrenten entre sí, una alternativa que permitiría darle mayor equilibrio a la competencia. Sin embargo, esa valoración no alcanzó para respaldar el proyecto.

El representante del Millonario incluso propuso que la Liga Profesional quedara conformada por apenas 20 equipos. La iniciativa no encontró respaldo entre los demás dirigentes y fue descartada.

Un voto negativo pese a los puntos de acuerdo

La postura de River responde a una diferencia de fondo con el esquema actual. En Núñez entienden que modificar el sistema de disputa no resolverá los problemas estructurales mientras la máxima categoría mantenga 30 participantes.

Por eso, aunque el club reconoció elementos favorables en la propuesta presentada para 2027, finalmente optó por rechazarla. La decisión volvió a dejar expuestas las diferencias entre River y la conducción de la AFA, en un contexto de tensión que continúa abierto.

River Torneo AFA
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