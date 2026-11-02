La UNL abrió las inscripciones para el ciclo 2027: cuándo anotarse a las carreras presenciales y virtuales

La Universidad Nacional del Litoral habilitará el registro desde el 1 de noviembre para las propuestas presenciales y a partir del 15 para las virtuales. Dónde consultar la oferta académica, los requisitos y las opciones de becas.

UNL abre inscripciones. Las inscripciones para el ciclo 2027 inician en noviembre, el 1 para presenciales y el 15 para virtuales.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) abrirá en noviembre las inscripciones para el ingreso 2027. El proceso comenzará el 1 de noviembre para las carreras presenciales , mientras que quienes quieran estudiar a distancia podrán anotarse desde el 15 de noviembre .

La inscripción se realizará a través del sistema de Gestión del Estudiante, disponible en estudiar.servicios.unl.edu.ar . Además, la Universidad habilitó un espacio con información sobre las fechas, los requisitos, las becas y la propuesta académica para quienes estén pensando en iniciar una carrera.

Ingresar a la UNL implica comenzar una nueva etapa de formación y acceder a distintas experiencias que complementan la cursada. La vida universitaria ofrece oportunidades para participar en proyectos de investigación y docencia, realizar actividades de extensión y voluntariado, vincularse con la comunidad y participar de intercambios internacionales.

También existen programas de acompañamiento para estudiantes que quieran desarrollar proyectos o emprendimientos propios, junto con propuestas de formación presencial y virtual.

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Becas, deportes y servicios para estudiantes

La experiencia universitaria incluye distintas actividades y servicios pensados para acompañar las trayectorias académicas. Entre las opciones disponibles se encuentran el comedor universitario, las propuestas deportivas y recreativas, la agenda cultural y las becas de ayuda económica, residencia y movilidad.

La UNL también cuenta con un centro de salud y ofrece alternativas de formación en idiomas, además de espacios para participar en actividades culturales y recreativas.

Qué idiomas se pueden estudiar en la UNL

A través de su Centro de Idiomas, la Universidad brinda cursos destinados tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

La oferta incluye alemán, chino, español como lengua extranjera (ELE), francés, hebreo, inglés, inglés para ciegos, italiano, japonés, lengua de señas argentina (LSA), coreano y portugués.

La información sobre los cursos y las propuestas disponibles se puede consultar en unl.edu.ar/idiomas.

Cómo consultar las carreras y los requisitos de inscripción

Quienes quieran conocer la oferta académica de la Universidad pueden ingresar a unl.edu.ar/muchomas, donde se encuentra la información sobre el proceso de ingreso 2027, las fechas importantes, los cursos de articulación, las becas y las carreras que se dictan en las distintas unidades académicas.

El sitio reúne tanto las propuestas presenciales como las que se ofrecen a distancia a través de UNLVirtual.

Además, desde este año está disponible ULux, el asistente virtual de la UNL, que permite realizar consultas y resolver dudas sobre el ingreso y la vida universitaria.

De esta manera, la Universidad pone en marcha una nueva convocatoria para quienes quieran comenzar sus estudios superiores en 2027, con alternativas de formación presencial y virtual y distintas herramientas de acompañamiento para transitar la etapa universitaria.