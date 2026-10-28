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Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico entre River y Boca

El lateral Marcos Acuña entrenó con normalidad en River y dejó atrás el traumatismo en su empeine izquierdo, por lo que estará disponible para el Superclásico

28 de octubre 2026 · 18:32hs
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Marcos Acuña estará disponible para el Superclásico entre River y Boca

El lateral Marcos Acuña entrenó este miércoles con total normalidad en River y dejó definitivamente atrás el traumatismo en su empeine izquierdo, por lo que estará disponible para el Superclásico del próximo domingo frente a Boca en La Bombonera.

El lateral izquierdo se había perdido los últimos dos encuentros del equipo dirigido por Leonardo Ponzio tras sufrir un golpe durante el empate ante Sarmiento en Junín.

Desde su ausencia, su lugar en la última línea fue ocupado por Francisco Ortega, quien mostró un rendimiento destacado y ahora compite por un puesto en el once inicial para el compromiso más trascendente del semestre.

La principal incógnita que deberá resolver el cuerpo técnico es si Acuña recupera su lugar de forma directa o si, por el contrario, Ortega se mantiene en el lateral izquierdo mientras el campeón del mundo en Qatar 2022 se adelanta al mediocampo.

Aníbal Moreno, duda en River para el Superclásico

Esta última alternativa gana fuerza debido a la situación física de Aníbal Moreno, cuya presencia en el clásico está en duda. Moreno trabajó de manera diferenciada en el regreso a las prácticas tras haber dejado el campo prematuramente frente a Racing por una molestia en los gemelos y por dolores persistentes en la espalda a causa de una discopatía lumbar que lo mantuvo inactivo durante un mes y medio.

El mediocampista será evaluado día a día y, al descartarse una lesión muscular, su evolución marcará los tiempos. En caso de que Aníbal Moreno no logre recuperarse a tiempo, su reemplazante natural en la zona central de la cancha sería Lucas Silva.

Esta variante obligaría al cuerpo técnico a reestructurar el mediocampo para respaldar a un juvenil de 19 años que acumula menos de diez partidos oficiales en Primera División.

Ante este escenario en la contención, Ponzio evalúa modificaciones adicionales en una zona media que venía consolidada con Tobías Andrada y Tomás Galván.

No se descarta que el propio Galván pierda su lugar en el equipo titular si el entrenador prioriza la inclusión de un futbolista con mayor recorrido, presencia física y experiencia para disputar un encuentro de máxima exigencia en condición de visitante.

El plantel continuará con los entrenamientos en los próximos días para definir la alineación definitiva que saltará a la cancha este fin de semana.

Superclásico Marcos Acuña River
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