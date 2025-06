Cocca descartó a cinco jugadores en Talleres, entre ellos un exUnión

“Acá se trabaja en conjunto. Se necesitan jugadores comprometidos con el proyecto. En las pretemporadas se hace mucho hincapié en la parte física. Quiero un equipo dinámico de acá hasta lo que resta del año. Se trabaja mucho también en la alimentación de los jugadores. Los que tienen dudas o no tienen la capacidad de seguir, se les buscará club. No nos va a temblar el pulso para hacer algo que que sea beneficioso para Talleres”, dijo Cocca.

“Hablo con todos los jugadores. Ya le hemos informado a seis de ellos que no van a seguir, pero todos siguen entrenando a la par nuestra, hasta se resuelvan sus salidas. Son Rodríguez, Palacios, Cardona, Riveros y Marcos Portillo. Está hablado con la comisión directiva que van a llegar refuerzos; soy el primer interesado. ¿Si Reynoso se va a ir? Está en etapa de consideración”, justifico el orientador.

“Si Guido Herrera y Benavídez quieren seguir, no hay que ir a buscar nada. Así como hablo con ellos, hablo con todos mis jugadores. De Sequeira necesitamos más. Luis (Angulo) tiene condiciones que le pueden servir a Talleres y estoy seguro de que así va a ser… El 0-0 en el amistoso con San Martín de San Juan no me sorprendió. Por eso soy consciente de que hay que cambiar muchas cosas. Falta mucho para que cierre el mercado de pases, sé que el club se ha comunicado con varias instituciones, pero no responden”, cerró el nuevo técnico de la T.