Franco Colapinto, crítico con Alpine: "Una lástima, fue la decisión incorrecta"

Franco Colapinto analizó su complicado paso por el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 y cuestionó la estrategia del equipo, que apostó por neumáticos para piso seco cuando el asfalto todavía estaba húmedo.

Franco Colapinto terminó con sabor amargo su participación en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, en una carrera marcada por una decisión estratégica de Alpine que terminó perjudicando a sus dos pilotos. La elección de salir con neumáticos para piso seco, pese a las condiciones de humedad de la pista, complicó el arranque y condicionó las posibilidades del argentino durante buena parte de la competencia.

El comienzo fue especialmente difícil para quienes apostaron por esa alternativa. Con el asfalto todavía húmedo, mantener el auto bajo control se convirtió en una tarea compleja y Colapinto sufrió un despiste en la séptima vuelta, aunque consiguió regresar a la pista para continuar en carrera.

Tras la competencia, el piloto argentino habló con ESPN y no ocultó su frustración por una estrategia que, a su entender, terminó siendo determinante. “Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta”, expresó al repasar los primeros metros y las dificultades que debió afrontar.

Colapinto explicó que, una vez tomada esa decisión, el equipo quedó obligado a asumir nuevos riesgos para intentar recuperar terreno. “Después había que tomar riesgo con la goma lista porque ya estaba perdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad”, señaló.

Colapinto rescató el ritmo, pero lamentó la estrategia inicial

Más allá del resultado, el argentino consideró que el rendimiento del auto mejoró con el correr de las vueltas y aseguró que tenía potencial para conseguir un resultado más competitivo. “Después tuve mucho ritmo, mejor que varios de los autos que tenía adelante. Una pena la decisión inicial que nos costó tanto, sino hubiera sido una buena carrera”, analizó.

Sin embargo, la posibilidad de avanzar se redujo en el tramo final, cuando los pilotos renovaron sus neumáticos y el tránsito en pista dificultó los sobrepasos. “En las cuatro vueltas del final, todos con gomas nuevas, fue un tren y no había muchas oportunidades”, explicó sobre un cierre en el que encontró pocas alternativas para recuperar posiciones.

El piloto también reconoció que la evolución de las condiciones meteorológicas no respondió a las previsiones iniciales. “La pista no se secó nunca, pensé que en tres o cuatro vueltas se secaba y no pasó”, admitió, al referirse a una lectura de carrera que terminó jugando en contra de Alpine.

Alpine reconoció el error de cálculo

Desde la escudería explicaron que la elección de los neumáticos fue una determinación consensuada, tomada a partir de las sensaciones transmitidas por los pilotos y del análisis previo de la competencia. Sin embargo, la apuesta no dio resultado y dejó a los dos autos A526 fuera de la zona de puntos.

Colapinto cerró su análisis con una mirada crítica sobre lo sucedido y la necesidad de aprender de la experiencia para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. “Una tarde muy difícil, no decidimos bien, fue la incorrecta y la peor que podríamos haber tomado. Hay que trabajar para el futuro por si pasa de nuevo”, sostuvo.

La frustración quedó reflejada en sus últimas palabras, con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad de sumar. “Contento estaría si hubiera llegado a los puntos”, concluyó el argentino, que se marchó de Baréin con la certeza de que el planteo inicial condicionó seriamente sus posibilidades.