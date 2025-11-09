Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

Real Madrid empató en su visita a Rayo Vallecano y lidera con comodidad en La Liga

Los dirigidos por Xabi Alonso tuvieron un gran arranque en el torneo español y sueñan con recuperar la corona.

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2025 · 18:43hs
Real Madrid empató en su visita a Rayo Vallecano y lidera con comodidad en La Liga

El Real Madrid empató sin goles en su visita al Rayo Vallecano, por la duodécima fecha de LaLiga de España, y lidera con comodidad.

Pese a la jerarquía de sus jugadores, los dirigidos por Xabi Alonso no pudieron imponer condiciones y se tuvieron que conformar con la igualdad.

Este resultado le permitió al Real Madrid, que tuvo un arranque impresionante en LaLiga, cosechar 31 de 36 puntos posibles para mantenerse cómodo en la primera posición.

El Rayo Vallecano, por su parte, se ubica duodécimo en LaLiga de España y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a la zona de clasificación para los torneos internacionales.

Estos 31 puntos le permiten al Real Madrid sacarle cinco de ventaja a su escolta, que es el Villarreal, aunque a las 17 (hora de Argentina) el Barcelona visitará al Celta de Vigo, en la que será una buena oportunidad para colocarse a tres unidades de su clásico rival.

En otros de los resultados del día, el Athletic Bilbao venció 1-0 al Real Oviedo, que está último, para llegar a los 17 puntos y escalar al séptimo puesto, mientras que Valencia, que está muy complicado con los puestos de descenso, igualó 1-1 con el Betis y el Mallorca venció 1-0 al Gatafe.

El cronograma del día en LaLiga de España

  • Athletic Bilbao 1 – 0 Real Oviedo
  • Rayo Vallecano 0 – 0 Real Madrid
  • Mallorca 1 – 0 Getafe
  • Valencia 1 – 1 Betis
  • Celta de Vigo - Barcelona
Real Madrid Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Noticias relacionadas
boca bailo a river en el superclasico y se clasifico a la libertadores 2026

Boca bailó a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores 2026

el city goleo al liverpool y se le acerco al lider arsenal

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

colapinto analizo su carrera en brasil: hicimos lo mismo que todos y no alcanzo

Colapinto analizó su carrera en Brasil: "Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó"

colapinto completo una carrera solida pero sin premio en brasil: fue 15° con el alpine

Colapinto completó una carrera sólida pero sin premio en Brasil: fue 15° con el Alpine

Lo último

Paralizado hace dos años y en una zona estratégica: qué pasará con el plan de viviendas La Florida que quiere reactivar Santa Fe

Paralizado hace dos años y en una zona estratégica: qué pasará con el plan de viviendas La Florida que quiere reactivar Santa Fe

Boca bailó a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores 2026

Boca bailó a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores 2026

Real Madrid empató en su visita a Rayo Vallecano y lidera con comodidad en La Liga

Real Madrid empató en su visita a Rayo Vallecano y lidera con comodidad en La Liga

Último Momento
Paralizado hace dos años y en una zona estratégica: qué pasará con el plan de viviendas La Florida que quiere reactivar Santa Fe

Paralizado hace dos años y en una zona estratégica: qué pasará con el plan de viviendas La Florida que quiere reactivar Santa Fe

Boca bailó a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores 2026

Boca bailó a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores 2026

Real Madrid empató en su visita a Rayo Vallecano y lidera con comodidad en La Liga

Real Madrid empató en su visita a Rayo Vallecano y lidera con comodidad en La Liga

Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

Ovación
Boca bailó a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores 2026

Boca bailó a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores 2026

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Colapinto completó una carrera sólida pero sin premio en Brasil: fue 15° con el Alpine

Colapinto completó una carrera sólida pero sin premio en Brasil: fue 15° con el Alpine

Colapinto analizó su carrera en Brasil: Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó

Colapinto analizó su carrera en Brasil: "Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó"

Norris ganó de punta a punta en Brasil y quedó a un paso del título en la Fórmula 1

Norris ganó de punta a punta en Brasil y quedó a un paso del título en la Fórmula 1

Policiales
Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos