Real Madrid empató en su visita a Rayo Vallecano y lidera con comodidad en La Liga

Los dirigidos por Xabi Alonso tuvieron un gran arranque en el torneo español y sueñan con recuperar la corona.

El Real Madrid empató sin goles en su visita al Rayo Vallecano , por la duodécima fecha de LaLiga de España, y lidera con comodidad.

Pese a la jerarquía de sus jugadores, los dirigidos por Xabi Alonso no pudieron imponer condiciones y se tuvieron que conformar con la igualdad.

Este resultado le permitió al Real Madrid, que tuvo un arranque impresionante en LaLiga, cosechar 31 de 36 puntos posibles para mantenerse cómodo en la primera posición.

El Rayo Vallecano, por su parte, se ubica duodécimo en LaLiga de España y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a la zona de clasificación para los torneos internacionales.

Estos 31 puntos le permiten al Real Madrid sacarle cinco de ventaja a su escolta, que es el Villarreal, aunque a las 17 (hora de Argentina) el Barcelona visitará al Celta de Vigo, en la que será una buena oportunidad para colocarse a tres unidades de su clásico rival.

En otros de los resultados del día, el Athletic Bilbao venció 1-0 al Real Oviedo, que está último, para llegar a los 17 puntos y escalar al séptimo puesto, mientras que Valencia, que está muy complicado con los puestos de descenso, igualó 1-1 con el Betis y el Mallorca venció 1-0 al Gatafe.

El cronograma del día en LaLiga de España