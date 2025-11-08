Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: "Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo"

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló tras una clasificación adversa en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde largará desde el puesto 18

8 de noviembre 2025 · 16:35hs
Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló tras una clasificación adversa en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde no logró superar la Q1 y largará desde el puesto 18 en la carrera de este domingo en el circuito de Interlagos.

“No íbamos nada rápido, una pena. Fue un día duro para el equipo, pero muy agradecido de que hayan puesto el auto en pista”, apuntó el pilarense, tras una clasificación donde faltó ritmo.

Colapinto reconoció que el rendimiento del monoplaza no estuvo a la altura de lo esperado: “Estuvimos bastante lentos, pero por suerte el auto está bien. Veremos, capaz hay algo para hacer. Hablaremos con los ingenieros”.

Aún así, el argentino destacó la buena performance de su compañero, Pierre Gasly, quien sí mostró competitividad con el otro Alpine durante el fin de semana: “Pierre mostró que el auto estaba rápido, fue una pena el choque de la sprint”.

La palabra de Franco Colapinto tras la clasificación en Brasil

