Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

El argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su bronca luego del choque que lo obligó a abandonar la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de F1

8 de noviembre 2025 · 12:57hs
La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó este sábado por la mañana su bronca luego del fuerte choque que lo obligó a abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y reconoció: “No entiendo bien por qué perdí el auto”.

• LEER MÁS: Así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Coalpinto, que marchaba 14° luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones, se despistó a la salida de la “S de Senna”, solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

• LEER MÁS: Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

“De una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto porque hay bastante daño”, se lamentó el argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987177875015967025&partner=&hide_thread=false

La actividad para Colapinto en el GP de Brasil continuaba a las 15, cuando se lleve a cabo la clasificación para la carrera principal.

Colapinto Brasil Fórmula 1
Noticias relacionadas
colapinto, caliente por su clasificacion en la sprint: los viernes me cuestan ultimamente

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

colapinto no tuvo una buena clasificacion y largara decimosexto en la sprint de brasil

Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

colapinto vibra con interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse en casa

Colapinto vibra con Interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse "en casa"

colapinto en la formula 1: los horarios del gp de brasil

Colapinto en la Fórmula 1: los horarios del GP de Brasil

Lo último

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Último Momento
El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Ovación
Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos