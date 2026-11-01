Franco Colapinto brilló en México: terminó 8°, remontó tres puestos y consiguió puntos clave para Alpine

Franco Colapinto completó una gran carrera en el GP de México, avanzó tres posiciones y terminó 8°. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, llegó 10°.

Franco Colapinto tuvo una actuación destacada este domingo en el Gran Premio de México de Fórmula 1. El argentino de Alpine largó desde el puesto 11 y cruzó la bandera a cuadros en la octava posición, luego de una carrera exigente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con una estrategia de dos paradas y un ritmo competitivo, sumó puntos importantes para su equipo en el campeonato de constructores.

Colapinto aprovechó la carrera y avanzó tres posiciones

El piloto argentino protagonizó una buena actuación en el circuito mexicano, donde consiguió escalar tres lugares respecto de su posición de partida. Colapinto se mantuvo competitivo a lo largo de la prueba y logró meterse entre los ocho mejores, un resultado valioso para Alpine en la recta final de la temporada.

La estrategia contempló dos ingresos a boxes y el uso de neumáticos medios y blandos. Además, el argentino registró una mejor vuelta de 1:20.750, que quedó como la duodécima más rápida de la competencia.

El resultado representa un aporte significativo para Alpine, que también contó con Pierre Gasly entre los diez primeros. El francés, compañero de Colapinto, terminó en el puesto 10, por lo que la escudería consiguió colocar a sus dos autos dentro de la zona de puntos.

Alpine sumó con sus dos pilotos en México

El octavo lugar de Colapinto le permitió cerrar un domingo positivo en un trazado exigente, en el que cada posición resultó importante para el desarrollo de la carrera. El argentino aprovechó sus oportunidades y completó una actuación que fortalece las aspiraciones del equipo francés en la pelea del campeonato de constructores.

Con Gasly décimo y Colapinto octavo, Alpine se llevó un resultado alentador de México. Para el piloto argentino, además, fue una nueva oportunidad de demostrar su capacidad para competir y avanzar posiciones en la máxima categoría del automovilismo mundial.