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Colapinto, tras los abandonos consecutivos: "Fue el peor triplete de mi carrera"

Franco Colapinto no ocultó su frustración y volvió a criticar el funcionamiento del Alpine tras abandonar en la vuelta 30 del Gran Premio de Singapur

11 de octubre 2026 · 12:56hs
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Colapinto, tras los abandonos consecutivos: Fue el peor triplete de mi carrera

El piloto argentino Franco Colapinto no ocultó su frustración y volvió a criticar el funcionamiento de su Alpine tras abandonar en la vuelta 30 del Gran Premio de Singapur por un fallo en la transmisión, lo que sumó su tercera competencia consecutiva sin cosechar puntos en la Fórmula 1.

• LEER MÁS: Colapinto abandonó en Singapur: una falla en su Alpine lo dejó fuera de carrera

La reflexión de Colapinto en Alpine

Obligado a retirarse tras sufrir problemas en el sistema de almacenamiento de energía durante la carrera sprint del sábado, Colapinto analizó la situación desde el corralito de prensa: “Problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Hay que entender qué pasó, una pena tener dos problemas en dos carreras”.

Esta racha adversa completó una complicada seguidilla de competencias disputadas en Azerbaiyán, Malasia y Singapur: “Fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos”. El oriundo de Pilar enfatizó la necesidad de realizar un reseteo personal y técnico junto al equipo francés.

A pesar del trago amargo, Colapinto mantiene la mirada puesta en el tramo final del campeonato: “Quedan dos tripletes más, será duro pero hay muchas oportunidades; hay que revertir este momento malo”.

Lo que viene para Colapinto en la F1

La categoría afrontará ahora su gira por el continente americano, con citas confirmadas en Estados Unidos, México y Brasil. En la carrera del Gran Premio de Singapur, el piloto del equipo Alpine debió abandonar por problemas en la transmisión.

El triunfo fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto, que venía de una clasificación discreta, largó en el decimoquinto lugar y con el pasar de las vueltas pudo superar al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) para colocarse decimocuarto. Incluso estaba duodécimo al momento del abandono, ya que un par de oponentes habían parado en boxes, mientras aguardaba por algún safety car que le permitiera ilusionarse con la posibilidad de sumar puntos.

Colapinto Alpine Singapur
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