Unión no encuentra el rumbo y tiene cuatro partidos para revertir su preocupante presente

La caída ante Defensa y Justicia volvió a exponer las falencias del Tatengue: una defensa vulnerable, ocasiones desperdiciadas y poca claridad ofensiva.

Unión atraviesa un momento complicado y la derrota frente a Defensa y Justicia volvió a dejar al descubierto problemas que se repiten partido tras partido. La falta de seguridad en el fondo, la poca efectividad frente al arco y las dificultades para construir juego explican parte de una caída que profundiza las dudas y obliga a buscar soluciones urgentes.

Una defensa que no transmite seguridad

El principal inconveniente del equipo pasa por su fragilidad defensiva. Frente a Defensa y Justicia, dos ataques consecutivos fueron suficientes para marcar diferencias y dejar en evidencia los espacios que encuentra el rival. La desconcentración, las dificultades para controlar las marcas y la falta de coordinación colectiva se transformaron en aspectos que el cuerpo técnico necesita corregir cuanto antes.

El problema no se limita a un encuentro puntual. La reiteración de errores compromete el rendimiento general y obliga a los futbolistas a jugar bajo una presión cada vez mayor. Unión necesita recuperar el orden, mejorar los relevos y reducir las ventajas que concede en situaciones que podrían resolverse con mayor firmeza.

Además, cuando el equipo se encuentra en desventaja, la necesidad de adelantarse en el campo suele dejar espacios que aumentan los riesgos. Encontrar un equilibrio entre atacar y defender será fundamental para evitar que cada pérdida de pelota se convierta en una oportunidad para el adversario.

Falta de contundencia y pocas respuestas con la pelota

Las dificultades también aparecen en el área rival. Unión dispuso de oportunidades claras durante el primer tiempo, pero no logró transformarlas en goles. Esa falta de eficacia contrastó con la precisión de Defensa y Justicia y terminó condicionando el desarrollo del partido desde antes del descanso.

En el complemento, el conjunto santafesino mostró voluntad para buscar el descuento, aunque le faltaron ideas para generar peligro real. Los centros y los avances por los costados no alcanzaron para inquietar de manera sostenida al arquero visitante. El equipo necesita recuperar variantes ofensivas, mejorar la circulación y encontrar asociaciones que permitan llegar con más claridad.

La expulsión de un futbolista de Defensa y Justicia ofreció una posibilidad para cambiar el rumbo, pero Unión no consiguió aprovechar la superioridad numérica. La insistencia sin profundidad volvió a demostrar que el esfuerzo, por sí solo, no alcanza cuando faltan precisión y decisiones acertadas en los últimos metros.

Con cuatro derrotas consecutivas, el margen para corregir se reduce y la preocupación de los hinchas crece. El desafío de Leonardo Madelón será reconstruir la confianza, fortalecer la última línea y devolverle eficacia a un ataque que perdió peso. Unión necesita respuestas concretas para frenar la caída y recuperar una identidad de juego que le permita competir con mayor regularidad.

El calendario que le queda a Unión plantea cuatro compromisos importantes para intentar cambiar su presente. El recorrido comenzará frente a Deportivo Riestra, en condición de visitante; continuará con Estudiantes de La Plata en Santa Fe y luego tendrá una nueva salida para enfrentar a Newell’s. El cierre será ante Vélez, como local. Serán cuatro oportunidades para corregir los errores, recuperar confianza y buscar los resultados que le permitan al equipo terminar la etapa clasificatoria con otra imagen.