Unión da vuelta la página y Madelón busca respuestas para visitar a Riestra

Unión da vuelta la página y comienza a preparar la visita a Riestra en la fecha 13 de la zona A del Clausura, con todos a disposición, pero con muchas dudas

Unión intenta dejar atrás otro golpe y enfoca su atención en Riestra , al que visitará por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura . El Tate necesita reaccionar para frenar una caída que se profundiza partido tras partido, mientras Leonardo Madelón sigue buscando respuestas para revertir el presente.

El plantel retomará los entrenamientos este lunes, después de un fin de semana libre, con la mira puesta en el compromiso de otro próximo lunes. El tiempo hasta el encuentro será una oportunidad para revisar lo ocurrido, ajustar piezas y trabajar en una recuperación que se volvió urgente. La preocupación pasa tanto por los resultados como por la dificultad para sostener una respuesta dentro de la cancha cuando el equipo recibe un golpe.

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En medio de un panorama complicado, hay un aspecto positivo: todos los futbolistas terminaron el último partido en buenas condiciones físicas. Sin nuevas complicaciones, Madelón podrá trabajar con el grupo a disposición y evaluar alternativas para el armado del equipo. La excepción es Lucas Menossi, quien continúa fuera por una lesión que incluso podría dejarlo al margen de lo que resta del Clausura.

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¿Madelón vuelve a cambiar en Unión?

De cara al cruce con el Malevo, no se descartan nuevas variantes. El entrenador deberá definir si sostiene parte de la estructura o vuelve a modificar nombres en busca de un funcionamiento más sólido. Por ahora, el equipo transmite más dudas que certezas y el cuerpo técnico tiene por delante la tarea de encontrar una fórmula que permita salir del pozo futbolístico.

Prensa Unión

La posibilidad de meterse en los playoffs todavía existe, pero el margen de error es cada vez menor. Unión necesita sumar y, sobre todo, recuperar confianza para que la clasificación no quede demasiado lejos. La visita a Riestra aparece así como una prueba importante para un Tatengue obligado a reaccionar y para un Madelón que necesita encontrar respuestas cuanto antes.