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Colapinto quedó décimoquinto en Austin y prepara la remontada para el domingo

Franco Colapinto cerró las prácticas del viernes con un puesto 15 para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

23 de octubre 2026 · 19:39hs
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Colapinto quedó décimoquinto en Austin y prepara la remontada para el domingo

Franco Colapinto finalizó en la posición 15 durante las prácticas del viernes en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en una jornada donde, junto a la escudería Alpine, volcaron todos sus esfuerzos en la puesta a punto para el domingo.

Ante la penalización que deberá pagar en la parrilla por cambios en su unidad de potencia, el enfoque estuvo centrado exclusivamente en el ritmo de carrera y en preparar la estrategia de remontada.

• LEER MÁS: Colapinto fue penalizado con 10 puestos en el GP de Estados Unidos

Colapinto priorizó los ensayos con tanques llenos y la simulación de tandas largas por encima del rendimiento a una sola vuelta.

Dentro del garaje del equipo francés, su compañero Pierre Gasly concluyó en el puesto 12, situándose a medio segundo de Liam Lawson (6° con Racing Bulls) y ubicándose inmediatamente por delante de Arvid Lindblad.

En la parte alta de la tabla, Charles Leclerc se llevó el mejor tiempo del viernes al registrar una marca de 1m35.291s con neumáticos blandos.

El monegasco de Ferrari superó por apenas 0.042 segundos al líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen finalizó en la tercera posición con su Red Bull.

El top 5 lo completaron Lewis Hamilton y George Russell, ambos a más de medio segundo de la punta. Por su parte, Isack Hadjar cayó al noveno lugar y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri se ubicaron detrás de Lawson.

En la parte baja de los clasificadores, Sergio Pérez regresó a los mandos del Cadillac número 11 y cerró el día en el puesto 21, a seis décimas de su compañero Valtteri Bottas (19°).

Así quedó la última grilla para el GP de Estados Unidos de F1

Como le fue en la FP1

Colapinto (Alpine) redondeó una discreta actuación y terminó decimoséptimo en la práctica libre 1 del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Colapinto registró un mejor tiempo de 1:38,121, para quedar a dos segundos y 69 milésimas del líder de la sesión, que fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La sesión comenzó con una mala noticia para el argentino, ya que se confirmó que recibió una penalización de 10 posiciones para la largada en la carrera del domingo por un cambio en la unidad de control electrónico tras sus problemas en el GP de Singapur hace dos fines de semana.

En este contexto, Colapinto estuvo lejos de brillar en el Circuito de las Américas de Austin al finalizar en las últimas posiciones, solo por delante de los Cadillac, los Williams y del Audi del brasilero Gabriel Bortoleto.

De todas maneras, la sesión no fue nada buena para Alpine en general debido a que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó en el decimoquinto lugar.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el primer puesto quedó en manos de Leclerc, quien giró en 1:36,052 para sacarle 84 milésimas a su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen.

El top 5 lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), además del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que este fin de semana podría consagrarse campeón.

Colapinto Estados Unidos Fórmula 1
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