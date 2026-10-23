Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

Andy Werner reveló cómo diseñó el casco de Colapinto para Austin, con guiños a Boca, Diego Maradona y Carlos Reutemann, símbolos de la identidad deportiva.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 11:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

Franco Colapinto lucirá un diseño especial en su casco durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, con una combinación de símbolos argentinos y referencias futboleras. Andy Werner, responsable de la creación, mostró los detalles del modelo y explicó cómo incorporó los colores de Carlos Reutemann, la identidad de Boca Juniors y un guiño a Diego Maradona.

LEER MÁS: Franco Colapinto va por la recuperación en el GP de Estados Unidos

Los detalles del diseño que llevará Colapinto en la Fórmula 1

“Diseño especial para Franco para el GP de Austin de F1 2026. Siguiendo los colores de Carlos Reutemann, metiéndole un poco de Boca y el toque de Diego”, explicó Werner en sus redes sociales, donde publicó imágenes que permiten observar las particularidades del casco.

El blanco predomina en la decoración, acompañado por detalles celestes, azules y amarillos. En la parte trasera aparece el Sol de Mayo, mientras que el número 43 y el nombre de Colapinto completan una propuesta que busca representar distintos aspectos de la cultura deportiva nacional. El amarillo también tiene protagonismo por su vínculo con la identidad visual de Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del piloto argentino.

La inspiración futbolera ocupa un lugar destacado en el diseño. Werner compartió imágenes vinculadas con la hinchada de Boca y una camiseta del Xeneize con el número 10, en alusión a Maradona. De esta manera, el casco combina la pasión por el fútbol con la historia del automovilismo argentino, en una creación pensada especialmente para la presentación de Colapinto en Austin.

La referencia a Reutemann, uno de los grandes nombres argentinos de la Fórmula 1, completa el homenaje y conecta al joven piloto con una figura histórica de la categoría. El resultado es una decoración que reúne colores, símbolos y personalidades reconocidas del deporte nacional.

El Gran Premio de Estados Unidos será la 18.ª fecha del campeonato de Fórmula 1 de 2026. La actividad en el Circuito de las Américas comenzará este viernes con los entrenamientos, seguirá el sábado con la última práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal.

Colapinto
Noticias relacionadas
lando norris dejo atras el cruce con colapinto y tuvo un gesto que reafirma su amistad

Lando Norris dejó atrás el cruce con Colapinto y tuvo un gesto que reafirma su amistad

colapinto pidio frenar los ataques de los argentinos en la formula 1: no me ayudan

Colapinto pidió frenar los ataques de los argentinos en la Fórmula 1: "No me ayudan"

de union a la europa league: mariano gomez marco su primer gol internacional con ferencvaros

De Unión a la Europa League: Mariano Gómez marcó su primer gol internacional con Ferencváros

france football aclaro que no entregara un trofeo al ganador del balon de oro de todos los tiempos

France Football aclaró que no entregará un trofeo al ganador del Balón de Oro de Todos los Tiempos

Lo último

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

Último Momento
La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Falleció a los 90 años Cacho Galé, referente de la radio santafesina

Falleció a los 90 años "Cacho" Galé, referente de la radio santafesina

Ovación
Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Se presentó la segunda edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se presentó la segunda edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se concretó el lanzamiento de la Maratón de la Abogacía 2026

Se concretó el lanzamiento de la Maratón de la Abogacía 2026

Se juegan varios cotejos de la novena fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se juegan varios cotejos de la novena fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Franco Colapinto va por la recuperación en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto va por la recuperación en el GP de Estados Unidos

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula