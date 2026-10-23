El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

Andy Werner reveló cómo diseñó el casco de Colapinto para Austin, con guiños a Boca, Diego Maradona y Carlos Reutemann, símbolos de la identidad deportiva.

Franco Colapinto lucirá un diseño especial en su casco durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, con una combinación de símbolos argentinos y referencias futboleras. Andy Werner, responsable de la creación, mostró los detalles del modelo y explicó cómo incorporó los colores de Carlos Reutemann, la identidad de Boca Juniors y un guiño a Diego Maradona.

Los detalles del diseño que llevará Colapinto en la Fórmula 1

“Diseño especial para Franco para el GP de Austin de F1 2026. Siguiendo los colores de Carlos Reutemann, metiéndole un poco de Boca y el toque de Diego”, explicó Werner en sus redes sociales, donde publicó imágenes que permiten observar las particularidades del casco.

El blanco predomina en la decoración, acompañado por detalles celestes, azules y amarillos. En la parte trasera aparece el Sol de Mayo, mientras que el número 43 y el nombre de Colapinto completan una propuesta que busca representar distintos aspectos de la cultura deportiva nacional. El amarillo también tiene protagonismo por su vínculo con la identidad visual de Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del piloto argentino.

La inspiración futbolera ocupa un lugar destacado en el diseño. Werner compartió imágenes vinculadas con la hinchada de Boca y una camiseta del Xeneize con el número 10, en alusión a Maradona. De esta manera, el casco combina la pasión por el fútbol con la historia del automovilismo argentino, en una creación pensada especialmente para la presentación de Colapinto en Austin.

La referencia a Reutemann, uno de los grandes nombres argentinos de la Fórmula 1, completa el homenaje y conecta al joven piloto con una figura histórica de la categoría. El resultado es una decoración que reúne colores, símbolos y personalidades reconocidas del deporte nacional.

El Gran Premio de Estados Unidos será la 18.ª fecha del campeonato de Fórmula 1 de 2026. La actividad en el Circuito de las Américas comenzará este viernes con los entrenamientos, seguirá el sábado con la última práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal.