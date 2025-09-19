Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Franco Colapinto hizo un balance de lo que fueron las dos prácticas libres en la pista de Azerbaiyán

19 de septiembre 2025 · 11:34hs
Franco Colapinto afirmó que fue un día complicado para los Alpine.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, aseguró que les "está costando mucho en esta pista" tras salir anteúltimo y último en las pruebas libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El balance de Franco Colapinto

Luego de otra pobre presentación en el Circuito callejero de la capital azerbaiyana de Bakú, el oriundo de Pilar afirmó que "no hubo muchas mejoras entre la primera y la segunda práctica. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance".

"Pierre hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito en algunas cosas pero hay que trabajar para mañana, está siendo un día difícil. Estamos muy lejos así que a laburar para mañana" agregó.

Franco Colapinto pista Azerbaiyán
