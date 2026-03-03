Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto y la chance de correr "en casa" si la F1 reordena el calendario

La tensión en Medio Oriente obliga a la categoría a evaluar sedes alternativas y Francia asoma como opción concreta. Alpine y Colapinto siguen de cerca la decisión.

3 de marzo 2026 · 19:00hs
Colapinto y la chance de correr en casa si la F1 reordena el calendario

La escalada geopolítica en el Golfo encendió las alarmas en la máxima categoría y puso bajo revisión dos fechas del calendario 2026. Los GP de Bahréin y Arabia Saudita están en evaluación, y ante un posible corrimiento, la organización ya analiza circuitos con homologación vigente para sostener la continuidad logística y deportiva.

Paul Ricard, carta estratégica

En ese tablero aparece con fuerza el retorno del Gran Premio de Francia en el Circuit Paul Ricard, trazado que supo integrar el calendario hasta 2022 y que conserva licencia FIA Grado 1. Su infraestructura, zonas de escape amplias y capacidad operativa lo posicionan como reemplazo natural ante una baja de último momento.

Para Alpine F1 Team la ecuación es inmejorable: competir en territorio francés potenciaría el músculo comercial y reforzaría la identidad de la escudería en plena temporada. Y ahí se inserta Franco Colapinto, que podría disputar un fin de semana con respaldo local y en un circuito de características técnicas conocidas.

Alternativas en carpeta

La estructura organizativa de la Formula 1 también contempla otros escenarios europeos listos para activarse con rapidez. El Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con su perfil de baja velocidad promedio y curvas enlazadas que exigen carga aerodinámica alta, y el Autódromo Internacional do Algarve, reconocido por sus cambios de elevación y sectores ciegos, figuran entre los candidatos viables.

Ambos ya respondieron con solvencia ante reconfiguraciones de calendario en temporadas recientes, un aspecto clave si se requiere reemplazo inmediato.

LEER MÁS: ¿Se corre el GP de Bahréin? La tensión en Medio Oriente pone en duda la fecha de la F1

Seguridad y definición pendiente

Por ahora no existe cancelación oficial de los Grandes Premios en el Golfo. La FIA mantiene el monitoreo constante de la situación y prioriza la seguridad operativa: vuelos de carga, personal técnico y desplazamientos de equipos forman parte del análisis integral.

Si finalmente se produce la baja de una o ambas competencias, el calendario 2026 podría mutar en cuestión de días. En ese escenario, Francia emerge como jugada estratégica y Colapinto tendría la posibilidad de correr, simbólicamente, “en casa” para Alpine, en un contexto que puede redefinir la dinámica del campeonato.

