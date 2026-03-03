La escalada geopolítica en el Golfo encendió las alarmas en la máxima categoría y puso bajo revisión dos fechas del calendario 2026. Los GP de Bahréin y Arabia Saudita están en evaluación, y ante un posible corrimiento, la organización ya analiza circuitos con homologación vigente para sostener la continuidad logística y deportiva.
Colapinto y la chance de correr "en casa" si la F1 reordena el calendario
La tensión en Medio Oriente obliga a la categoría a evaluar sedes alternativas y Francia asoma como opción concreta. Alpine y Colapinto siguen de cerca la decisión.
Por Ovación
Paul Ricard, carta estratégica
En ese tablero aparece con fuerza el retorno del Gran Premio de Francia en el Circuit Paul Ricard, trazado que supo integrar el calendario hasta 2022 y que conserva licencia FIA Grado 1. Su infraestructura, zonas de escape amplias y capacidad operativa lo posicionan como reemplazo natural ante una baja de último momento.
Para Alpine F1 Team la ecuación es inmejorable: competir en territorio francés potenciaría el músculo comercial y reforzaría la identidad de la escudería en plena temporada. Y ahí se inserta Franco Colapinto, que podría disputar un fin de semana con respaldo local y en un circuito de características técnicas conocidas.
Alternativas en carpeta
La estructura organizativa de la Formula 1 también contempla otros escenarios europeos listos para activarse con rapidez. El Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con su perfil de baja velocidad promedio y curvas enlazadas que exigen carga aerodinámica alta, y el Autódromo Internacional do Algarve, reconocido por sus cambios de elevación y sectores ciegos, figuran entre los candidatos viables.
Ambos ya respondieron con solvencia ante reconfiguraciones de calendario en temporadas recientes, un aspecto clave si se requiere reemplazo inmediato.
Seguridad y definición pendiente
Por ahora no existe cancelación oficial de los Grandes Premios en el Golfo. La FIA mantiene el monitoreo constante de la situación y prioriza la seguridad operativa: vuelos de carga, personal técnico y desplazamientos de equipos forman parte del análisis integral.
Si finalmente se produce la baja de una o ambas competencias, el calendario 2026 podría mutar en cuestión de días. En ese escenario, Francia emerge como jugada estratégica y Colapinto tendría la posibilidad de correr, simbólicamente, “en casa” para Alpine, en un contexto que puede redefinir la dinámica del campeonato.