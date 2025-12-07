Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

Franco Colapinto (Alpine) cerró la temporada de la F1 con un mensaje de autocrítica y agradecimiento, tras un año marcado por dificultades deportivas

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 con un mensaje de autocrítica y agradecimiento, tras un año marcado por dificultades deportivas pero también por el fortalecimiento del trabajo interno del equipo.

La reflexión de Franco Colapinto tras terminar el año en la F1

“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, expresó el piloto argentino al hacer balance del campeonato.

Colapinto reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, pero remarcó la importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos.

“Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, dejando en claro que el foco ya está puesto en la próxima temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997697408357343590&partner=&hide_thread=false "GRACIAS A DIOS YA TERMINÓ ESTE AÑO". Franco Colapinto hizo el balance que dejó la temporada 2025 en Alpine.



#AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/c3S76n1UI4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

Colapinto sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas, y cerró el año en el 20° puesto de la tabla.