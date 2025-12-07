Colapinto se despidió de la temporada de la F1 con un último puesto en Abu Dhabi

El argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último en el GP de Abu Dhabi de F1 y terminó la temporada sin puntos. El campeón fue Lando Norris

El británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón de Fórmula 1 ( F1 ) por primera vez en su carrera, luego del tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Abu Dhabi en una carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Con este resultado, a Norris le alcanzó para terminar con una ventaja de dos puntos en el campeonato por encima de Verstappen. El podio en el Circuito de Yas Marina lo completó el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien cruzó la bandera a cuadros en el segundo lugar, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último y terminó la temporada sin puntos.

Norris tuvo el título prácticamente controlado en todo momento, ya que largó segundo pero sobre el final de la primera vuelta fue superado por Piastri.

El único momento de tensión que se vivió en la carrera se dio en la vuelta 23, cuando luego de su parada en boxes realizó una maniobra extrema para superar al japonés Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bulll, quien le tiró el auto para evitar el adelantamiento.

Norris tuvo un 2025 impresionante, en el que demostró una gran regularidad gracias a sus siete triunfos. Además, se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron.

Este título le permitió a Norris cortar con la hegemonía de Verstappen, quien se había consagrado campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024 sin mayores inconvenientes.

Este fue el primer título para un piloto de McLaren desde 2008, cuando el también británico Lewis Hamilton se había consagrado en una increíble definición.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Abu Dabi fueron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).

Colapinto, por su parte, sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas.

Las posiciones entre los pilotos que luchaban por el título en la F1

1- Lando Norris (McLaren): 423

2- Max Verstappen (Red Bull): 421

3- Oscar Piastri (McLaren): 410