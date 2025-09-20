Sábado en Santa Fe bajo lluvia: enfrenta un doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de precaución que se extenderá entre la tarde y la noche de este sábado. Se espera un acumulado de entre 20 y 60 milímetros de lluvia.

El invierno se despide con lluvias y tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe y la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta por lluvias y tormentas fuertes para este sábado . Se espera un acumulado de entre 20 y 60 milímetros de lluvia.

Temprano a la mañana, el reporte oficial advertía que la advertencia para la tarde-noche del sábado se elevó a naranja. A partir de la emisión del alerta, la Municipalidad activó el protocolo de higiene y desagües, con cuadrillas que se irán sumando según la evolución del clima.

image

Tormentas

El informe del SMN destaca que "el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". "Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", informaron.

Los alertas del pronóstico oficial de advertencias del SMN, amarillo para la tarde del sábado, y naranja para la noche, afectan el área de los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo.