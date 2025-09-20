Uno Santa Fe | Política | cristina kirchner

"¡Qué olor a default!": Cristina Kirchner destrozó a Milei por la venta de dólares y las coimas de su hermana

Cristina Kirchner, dura con Milei: “Te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”. Denunció que financia la fuga y se burló de las coimas de Karina.

20 de septiembre 2025 · 11:44hs
La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner (Redes Sociales)

La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner (Redes Sociales)

La expresidenta Cristina Kirchner lanzó un furibundo y extenso ataque en redes sociales contra el presidente Javier Milei y su plan económico, advirtiendo sobre un inminente colapso. Con un tono irónico y beligerante, la exmandataria encabezó su mensaje con una frase lapidaria: "¡Che Milei! ¡Que olor a default!...".

Desde su prisión domiciliaria, Kirchner acusó al Gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: "TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS". Según supo Noticias Argentinas, la expresidenta afirmó que, lejos de defender el peso, el oficialismo está "financiando la fuga a dólar barato" con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: "¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!".

LEER MÁS: Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Embed

"La banda del carry trade" de Toto Caputo

Cristina Kirchner apuntó directamente contra el ministro de Economía, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", asegurando que la única banda que existe es "LA BANDA DEL CARRY TRADE' DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país".

Además, señaló a Federico Sturzenegger como "partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país" en tres ocasiones, y dijo que Caputo "logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años".

Burla por los audios de Spagnuolo y las coimas de Karina

La exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: "¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, 'son audios de peluquería e inteligencia artificial'? Daaaaaale!!!".

Finalmente, cerró con una chicana directa a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la acusación de coimas del 3%. Inventando una canción, escribió: "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… 'Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…' ¿No lo escuchaste?".

cristina kirchner Milei default dólares Caputo
Noticias relacionadas
Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, autores de la denuncia contra Milei y parte de su equipo.

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Pullaro dijo que el envío de un ATN no modificará la postura de Santa Fe: Es subestimarnos, a nosotros no nos van a comprar

Pullaro dijo que el envío de un ATN no modificará la postura de Santa Fe: "Es subestimarnos, a nosotros no nos van a comprar"

La Cámara de Senadores es presidida por Victoria Villarruel 

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

Sadir, Pullaro, Llaryora, Schiaretti y Valdés, en la primera aparición pública del frente Provincias Unidas de cara a las elecciones para enfrentar a Milei.

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

Lo último

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Último Momento
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Ovación
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: Me desconcentró un poco lo de Gasly

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná