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Colapinto quedó lejos de Gasly en el ranking de destructores de la Fórmula 1

La clasificación contabiliza los daños y reparaciones de los autos durante 2026. El francés acumula casi un millón de dólares más que el argentino, mientras Alpine aparece entre las escuderías más perjudicadas.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 10:41hs
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Colapinto quedó lejos de Gasly en el ranking de destructores de la Fórmula 1

La Fórmula 1 también tiene una competencia que ningún equipo quiere ganar. Se trata del denominado ranking de destructores, una estadística que mide cuánto dinero deben desembolsar las escuderías para reparar los daños ocasionados por accidentes y roturas. Después del Gran Premio de México, Oliver Bearman encabeza la nómina, mientras que Franco Colapinto presenta números considerablemente inferiores a los de Pierre Gasly.

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Gasly entre los más costosos y Colapinto bastante más atrás

La clasificación, difundida por el sitio especializado F1 Dashboard, contempla los valores estimados de los componentes que necesitan reemplazo o reparación después de los incidentes en pista. Allí se incluyen elementos como alerones, suspensiones, cajas de cambios y chasis.

Uno de los registros más llamativos involucra directamente a Alpine. Pierre Gasly aparece segundo en la tabla general, con un costo acumulado de 2.041.000 dólares, apenas por detrás del británico Oliver Bearman, quien lidera con 2.243.000 dólares.

El podio lo completa Charles Leclerc, de Ferrari, con 2.038.000 dólares, mientras que Alex Albon ocupa el cuarto lugar con 1.956.000. Isack Hadjar, Oscar Piastri, Max Verstappen, Kimi Antonelli y Sergio Pérez también aparecen entre los diez primeros.

En ese mismo grupo se encuentra Colapinto, aunque bastante más abajo. El argentino registra 1.122.000 dólares en daños, cifra que lo ubica en el décimo puesto y marca una diferencia de 919.000 dólares respecto de su compañero francés.

La distancia entre ambos pilotos representa uno de los datos destacados de la estadística, que expone realidades diferentes dentro de un mismo equipo en materia de costos por incidentes.

Alpine, entre las escuderías que más dinero gastaron en reparaciones

Más allá de los números individuales, la situación colectiva de Alpine tampoco resulta alentadora. La escudería francesa acumula 3.163.000 dólares en reparaciones durante la temporada 2026 y aparece como el segundo equipo con mayores gastos en este apartado.

Solamente Red Bull supera ese registro, con un desembolso estimado de 3.450.000 dólares. De esta manera, Alpine vuelve a quedar expuesta por el elevado costo que representan los daños sufridos por sus monoplazas.

El ranking de destructores de la Fórmula 1:

  • Oliver Bearman: 2.243.000 dólares.

  • Pierre Gasly: 2.041.000 dólares.

  • Charles Leclerc: 2.038.000 dólares.

  • Alex Albon: 1.956.000 dólares.

  • Isack Hadjar: 1.631.000 dólares.

  • Oscar Piastri: 1.426.000 dólares.

  • Max Verstappen: 1.409.000 dólares.

  • Kimi Antonelli: 1.382.000 dólares.

  • Sergio Pérez: 1.310.000 dólares.

  • Franco Colapinto: 1.122.000 dólares.

  • George Russell: 1.025.000 dólares.

  • Arvid Lindblad: 966.000 dólares.

  • Carlos Sainz: 910.000 dólares.

  • Fernando Alonso: 835.000 dólares.

  • Lewis Hamilton: 626.000 dólares.

  • Esteban Ocon: 620.000 dólares.

  • Lance Stroll: 600.000 dólares.

  • Gabriel Bortoleto: 575.000 dólares.

  • Liam Lawson: 475.000 dólares.

  • Valtteri Bottas: 425.000 dólares.

  • Lando Norris: 396.000 dólares.

  • Nico Hülkenberg: 300.000 dólares.

  • Yuki Tsunoda: 60.000 dólares.

  • Ryo Hirakawa: 0 dólares.

Colapinto ranking Gasly Fórmula 1
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