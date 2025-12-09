Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón busca prolongar su levantada en una prueba exigente ante Salta Basket

Colón visitará a Salta Basket, uno de los líderes de la competencia, en el estadio Delmi, desde las 21.30, por la Liga Argentina.

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 12:53hs
Colón busca prolongar su levantada en una prueba exigente ante Salta Basket

Colón vuelve a escena esta noche en la Liga Argentina y lo hará en un desafío de alta dificultad: desde las 21.30, visitará a Salta Basket en el estadio Delmi, en lo que será el último compromiso del año para el conjunto salteño y un nuevo examen para el equipo de Leonardo Spies, que llega en pleno repunte.

El cruce reeditará el choque del 3 de noviembre, cuando los santafesinos cayeron ajustadamente 78-75 en el Roque Otrino. Aquel partido había sido el debut de Salta Basket en la temporada y el segundo encuentro para un Colón que por entonces acusaba el impacto de un arranque complejo, con derrota previa ante el líder San Isidro. Esta noche, en cambio, ambos llegan con presentes diferentes pero con rachas positivas que prometen un duelo intenso.

Un rival en gran forma

Salta Basket atraviesa uno de sus mejores inicios de campeonato en los últimos años: suma 6 triunfos en 8 partidos y ostenta un rendimiento del 75%, apenas por debajo del líder San Isidro. Con un triunfo, los dirigidos por Ricardo De Cecco podrían alcanzar la línea del puntero y cerrar el año en la cima de la Conferencia Norte. Además, vienen de una exitosa gira por La Rioja, donde superaron a Fusión Riojana (87-80) y a Amancay (75-71).

El renacer sabalero

Para Colón, el presente es diferente, pero igualmente alentador. Después de una preocupante racha de seis derrotas consecutivas, el equipo encontró respuestas, solidez y carácter en el Otrino: hilvanó tres victorias seguidas ante Suardi (87-83), Barrio Parque (91-86) y Bochas (91-74), resultados que cambiaron la energía del plantel y lo reposicionaron en la competencia.

Ese envión será la base con la que el conjunto santafesino se presentará esta noche en Salta, decidido a sostener su crecimiento y a confirmar que la levantada no es casualidad. Spies logró ajustar roles, fortalecer la defensa y darle mayor fluidez al ataque, aspectos que explican el cambio de rumbo.

Un cierre de año vibrante

El choque de esta noche tiene todos los condimentos: Salta Basket, sólido y regular, quiere despedirse de su gente con otra victoria y seguir en la parte alta; Colón, revitalizado y en alza, aspira a dar un golpe de autoridad fuera de casa para seguir escalando.

Las entradas podrán adquirirse desde una hora antes del partido en las boleterías del Delmi, con un valor de $8.000, pagaderas en efectivo, tarjeta o transferencia.

En el Delmi, dos rachas positivas se enfrentan cara a cara. Colón, fortalecido, busca demostrar que su recuperación es real. Salta Basket, confiado, quiere sostener su gran momento. El cierre del año promete emociones fuertes.

Colón Salta Basket Liga Argentina
Noticias relacionadas
el reclamo de los jugadores de colon, con la amenaza de llegar a agremiados

El reclamo de los jugadores de Colón, con la amenaza de llegar a Agremiados

pumpido: union tenia que aprovechar el torneo, como lo hizo colon en su momento

Pumpido: "Unión tenía que aprovechar el torneo, como lo hizo Colón en su momento"

colon mueve su tablero: la dirigencia busca destrabar la economia y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Dimas Garateguy derrotó por puntos al santafesino Yapur en el Roque Otrino.

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"