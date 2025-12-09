Colón busca prolongar su levantada en una prueba exigente ante Salta Basket

Colón visitará a Salta Basket, uno de los líderes de la competencia, en el estadio Delmi, desde las 21.30, por la Liga Argentina.

Colón vuelve a escena esta noche en la Liga Argentina y lo hará en un desafío de alta dificultad: desde las 21.30, visitará a Salta Basket en el estadio Delmi, en lo que será el último compromiso del año para el conjunto salteño y un nuevo examen para el equipo de Leonardo Spies, que llega en pleno repunte.

El cruce reeditará el choque del 3 de noviembre , cuando los santafesinos cayeron ajustadamente 78-75 en el Roque Otrino. Aquel partido había sido el debut de Salta Basket en la temporada y el segundo encuentro para un Colón que por entonces acusaba el impacto de un arranque complejo, con derrota previa ante el líder San Isidro. Esta noche, en cambio, ambos llegan con presentes diferentes pero con rachas positivas que prometen un duelo intenso.

Un rival en gran forma

Salta Basket atraviesa uno de sus mejores inicios de campeonato en los últimos años: suma 6 triunfos en 8 partidos y ostenta un rendimiento del 75%, apenas por debajo del líder San Isidro. Con un triunfo, los dirigidos por Ricardo De Cecco podrían alcanzar la línea del puntero y cerrar el año en la cima de la Conferencia Norte. Además, vienen de una exitosa gira por La Rioja, donde superaron a Fusión Riojana (87-80) y a Amancay (75-71).

El renacer sabalero

Para Colón, el presente es diferente, pero igualmente alentador. Después de una preocupante racha de seis derrotas consecutivas, el equipo encontró respuestas, solidez y carácter en el Otrino: hilvanó tres victorias seguidas ante Suardi (87-83), Barrio Parque (91-86) y Bochas (91-74), resultados que cambiaron la energía del plantel y lo reposicionaron en la competencia.

Ese envión será la base con la que el conjunto santafesino se presentará esta noche en Salta, decidido a sostener su crecimiento y a confirmar que la levantada no es casualidad. Spies logró ajustar roles, fortalecer la defensa y darle mayor fluidez al ataque, aspectos que explican el cambio de rumbo.

Un cierre de año vibrante

El choque de esta noche tiene todos los condimentos: Salta Basket, sólido y regular, quiere despedirse de su gente con otra victoria y seguir en la parte alta; Colón, revitalizado y en alza, aspira a dar un golpe de autoridad fuera de casa para seguir escalando.

Las entradas podrán adquirirse desde una hora antes del partido en las boleterías del Delmi, con un valor de $8.000, pagaderas en efectivo, tarjeta o transferencia.

En el Delmi, dos rachas positivas se enfrentan cara a cara. Colón, fortalecido, busca demostrar que su recuperación es real. Salta Basket, confiado, quiere sostener su gran momento. El cierre del año promete emociones fuertes.