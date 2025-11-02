Colón debutó en la Liga Argentina una derrota ante San Isidro en Santa Fe

Colón perdió ante San Isidro de San Francisco por 91 a 84 en el Roque Otrino en el debut por la zona Norte de la Liga Argentina

Colón perdió este sábado por la noche ante San Isidro de San Francisco por 91 a 84 en el Roque Otrino en el debut por la zona Norte de la Liga Argentina . Hans Feder Ponce fue el goleador del Sabalero, con 22 unidades. Mientras que Mauricio Lambrísca y Lucano Ortíz, con 18 puntos, cada uno, brillaron en la visita

El inicio del partido lo tuvo como protagonista y quien tomó las riendas del juego fue San Isidro, con Lambrisca y Ortíz como los máximos anotadores. Así, la visita alcanzó una máxima de 11 (22-11). Minuto de Colón .

Al regresar, el Sabalero fue mas incisivo en las ofensivas y de la mano de Joaquín Fernández (dos triples) y Hans Feder Ponce (dos triples), alcanzando un parcial de 16 a 3, lo que le permitió revertir el marcador pata llevarse el peldaño por 27 a 25.

El segundo período fue todo a pedir de Colón, que se soltó y con su perímetro picante logró una renta importante (48-33) a 3 minutos del cierre de cuarto. Destacando los aportes de larga distancia de Costa, Bautista Fernández y Hans Feder Ponce.

Sin embargo, San Isidro reaccionó con la cuota de gol de Hooper, Suñe y Buchaillot, teniendo parcial de 9/0. Igualmente , Colón se llevó el primer tiempo por 48 a 42.

Colón no pudo sostener el ritmo

Tras el descanso largo, San Isidro retomó el control del juego, producto de un gran trabajo defensivo más los aportes en ataque de Suñe, Lambrisca y Buchaillot, pasó a liderar (67-69).

En el último capítulo, la jerarquía de San Isidro fue notorio, ya que anotó y defendió aún mejor para escaparse en el luminoso. Ante un Colón que evidenció el desgate físico con un equipo diezmado (faltan dos fichas mayores [uno esta pero faltó habilitación] ) y se vio reflejado en el luminoso, porque no estaba efectivo desde el perímetro y no podía convertir. Ante un Sani que se mostró fluido , ordenado y con criterio para romper la paridad y establecer diferencias claras en el marcador . Por lo tanto solo debió esperar la chicharra final para ganar en su debut.

El próximo partido de Colón será el próximo lunes ante Salta Basket en condición de local.

SÍNTESIS DE COLÓN Y SAN ISIDRO

COLÓN (SF) (84): Joaquín Fernández 13; Germán González 14; Estanislao Crespi 6; Hans Feder Ponce 22; Andrés Jaime 11 (FI); Juan Aldaz 0; Santiago Costa 6; Thiago Chemez 0; Bautista Fernández 15. DT: Leandro Spies.

SAN ISIDRO (91): Jerónimo Suñé 14; Manuel Lambrisca 18; Luciano Ortíz 18; Chris Hooper 12; Nahurl Buchailliot 10 (FI); Marcos Saglietti 3; Lautaro Mare 5; Emilio Boye 0; Jeremías Diotto 0; Julián Eydallín 11. DT: Sebastián Porta.

Parciales: 27 – 25// 21 – 17 (48 – 42)// 19 – 27 (67 – 69)// 17 – 22 (84 – 91 FINAL)

Árbitro : Iván Huck – Martín Pietromónaco.

Estadio: Roque Otrino.