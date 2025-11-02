Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón debutó en la Liga Argentina una derrota ante San Isidro en Santa Fe

Colón perdió ante San Isidro de San Francisco por 91 a 84 en el Roque Otrino en el debut por la zona Norte de la Liga Argentina

2 de noviembre 2025 · 08:07hs
Colón debutó en la Liga Argentina una derrota ante San Isidro en Santa Fe

Colón perdió este sábado por la noche ante San Isidro de San Francisco por 91 a 84 en el Roque Otrino en el debut por la zona Norte de la Liga Argentina. Hans Feder Ponce fue el goleador del Sabalero, con 22 unidades. Mientras que Mauricio Lambrísca y Lucano Ortíz, con 18 puntos, cada uno, brillaron en la visita

El inicio del partido lo tuvo como protagonista y quien tomó las riendas del juego fue San Isidro, con Lambrisca y Ortíz como los máximos anotadores. Así, la visita alcanzó una máxima de 11 (22-11). Minuto de Colón .

Al regresar, el Sabalero fue mas incisivo en las ofensivas y de la mano de Joaquín Fernández (dos triples) y Hans Feder Ponce (dos triples), alcanzando un parcial de 16 a 3, lo que le permitió revertir el marcador pata llevarse el peldaño por 27 a 25.

El segundo período fue todo a pedir de Colón, que se soltó y con su perímetro picante logró una renta importante (48-33) a 3 minutos del cierre de cuarto. Destacando los aportes de larga distancia de Costa, Bautista Fernández y Hans Feder Ponce.

Sin embargo, San Isidro reaccionó con la cuota de gol de Hooper, Suñe y Buchaillot, teniendo parcial de 9/0. Igualmente , Colón se llevó el primer tiempo por 48 a 42.

Colón no pudo sostener el ritmo

Tras el descanso largo, San Isidro retomó el control del juego, producto de un gran trabajo defensivo más los aportes en ataque de Suñe, Lambrisca y Buchaillot, pasó a liderar (67-69).

En el último capítulo, la jerarquía de San Isidro fue notorio, ya que anotó y defendió aún mejor para escaparse en el luminoso. Ante un Colón que evidenció el desgate físico con un equipo diezmado (faltan dos fichas mayores [uno esta pero faltó habilitación] ) y se vio reflejado en el luminoso, porque no estaba efectivo desde el perímetro y no podía convertir. Ante un Sani que se mostró fluido , ordenado y con criterio para romper la paridad y establecer diferencias claras en el marcador . Por lo tanto solo debió esperar la chicharra final para ganar en su debut.

El próximo partido de Colón será el próximo lunes ante Salta Basket en condición de local.

SÍNTESIS DE COLÓN Y SAN ISIDRO

COLÓN (SF) (84): Joaquín Fernández 13; Germán González 14; Estanislao Crespi 6; Hans Feder Ponce 22; Andrés Jaime 11 (FI); Juan Aldaz 0; Santiago Costa 6; Thiago Chemez 0; Bautista Fernández 15. DT: Leandro Spies.

SAN ISIDRO (91): Jerónimo Suñé 14; Manuel Lambrisca 18; Luciano Ortíz 18; Chris Hooper 12; Nahurl Buchailliot 10 (FI); Marcos Saglietti 3; Lautaro Mare 5; Emilio Boye 0; Jeremías Diotto 0; Julián Eydallín 11. DT: Sebastián Porta.

Parciales: 27 – 25// 21 – 17 (48 – 42)// 19 – 27 (67 – 69)// 17 – 22 (84 – 91 FINAL)

Árbitro : Iván Huck – Martín Pietromónaco.

Estadio: Roque Otrino.

Colón San Isidro Liga Argentina
Noticias relacionadas
Martín Minella hizo referencia a la salida de Marcos Díaz como arquero titular de Colón.

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

la sinceridad de miguel del sel: a union le ira mejor si colon esta en primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

alumni supero a colon y es el unico puntero del oficial a2

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

colon suma al colombiano deiman reyes para la proxima liga argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Lo último

¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

Hoy 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos: ¿qué se celebra?

Hoy 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos: ¿qué se celebra?

Javier Milei consiguió una foto con los gobernadores e hizo cambios en el Gabinete para ordenar la interna

Javier Milei consiguió una foto con los gobernadores e hizo cambios en el Gabinete para ordenar la interna

Último Momento
¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

¿Sus últimos partidos en Unión? Del Blanco brilla como asistidor en la Liga Profesional

Hoy 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos: ¿qué se celebra?

Hoy 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos: ¿qué se celebra?

Javier Milei consiguió una foto con los gobernadores e hizo cambios en el Gabinete para ordenar la interna

Javier Milei consiguió una foto con los gobernadores e hizo cambios en el Gabinete para ordenar la interna

Unión vuelve al trabajo pensando en Barracas con la mira puesta en varias piezas claves

Unión vuelve al trabajo pensando en Barracas con la mira puesta en varias piezas claves

Ataque a balazos en un comercio de Santo Tomé: una mujer y un joven resultaron heridos

Ataque a balazos en un comercio de Santo Tomé: una mujer y un joven resultaron heridos

Ovación
Se puso en marcha el Campeonato Argentino Juvenil M17 con una victoria de Santa Fe

Se puso en marcha el Campeonato Argentino Juvenil M17 con una victoria de Santa Fe

Quedaron definidos los finalistas del Top 9 del Regional del Litoral

Quedaron definidos los finalistas del Top 9 del Regional del Litoral

Newman derrotó a SIC y se quedó por primera vez con el URBA Top 12

Newman derrotó a SIC y se quedó por primera vez con el URBA Top 12

Se completó la décima fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la décima fecha del Clausura Norberto Serenotti

Colón debutó en la Liga Argentina una derrota ante San Isidro en Santa Fe

Colón debutó en la Liga Argentina una derrota ante San Isidro en Santa Fe

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros