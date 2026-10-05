Colón cambia el chip y va por más ante Mitre en la recta final

Colón visitará este domingo a las 17 a Mitre, por la fecha 33. Iván Delfino recuperará a un jugador clave pero seguirá sin poder contar con otros dos.

Colón dejó atrás el agónico triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires y ya puso la mirada en su próximo compromiso. El Sabalero visitará este domingo desde las 17 a Mitre, en Santiago del Estero, por la fecha 33 de la Zona A, en un partido que puede resultar importante para terminar de consolidar su clasificación al Reducido.

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El equipo de Iván Delfino llega con el envión de una victoria que le permitió afirmarse en la zona alta de la tabla. El 1-0 conseguido en el Brigadier López, con el gol en contra de Jorge Benítez tras el centro de Federico Lértora, dejó a Colón con 52 puntos y casi con los dos pies adentro del Reducido, cuando restan apenas cuatro fechas para el cierre de la fase regular.

Ahora tendrá que trasladar ese buen momento a condición de visitante, en una cancha siempre exigente y ante un Mitre que también buscará hacerse fuerte como local.

Bonansea y Castet, al límite de las amarillas en Colón

La principal novedad disciplinaria pasa por Alan Bonansea, quien recibió la cuarta tarjeta amarilla frente a Estudiantes y quedó condicionado de cara a las últimas jornadas.

El delantero se convirtió en el segundo futbolista del plantel que llega a esa cantidad de amonestaciones. Facundo Castet ya se encontraba con cuatro amarillas, por lo que ambos deberán cuidarse para no perderse una fecha por acumulación.

En contrapartida, Delfino recupera a Matías Muñoz, quien cumplió la jornada de suspensión y vuelve a estar habilitado para ser tenido en cuenta en Santiago del Estero.

Budiño y García siguen afuera en Colón

En cuanto al parte físico, Matías Budiño y Franco García continuarán siendo bajas debido a las diferentes lesiones que atraviesan y no estarán disponibles para este compromiso.

Franco García seguiría afuera de la consideración en Colón por una lesión en uno de sus pies para visitar a Mitre. UNO Santa Fe | José Busiemi

Además, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de Pier Barrios, quien viene quedando afuera de las convocatorias como consecuencia de una lesión muscular. Su ausencia permitió que Nicolás Thaller se consolidara como titular y el defensor respondió con buenas actuaciones.

Delfino evaluará la condición de Barrios antes de definir la lista de convocados, aunque todo indica que, si no aparece ningún imponderable, Colón podría repetir el equipo que comenzó jugando ante Estudiantes de Buenos Aires.

Un objetivo cada vez más cerca para Colón

Con el Reducido prácticamente al alcance de la mano, el Sabalero afrontará las últimas cuatro fechas con otra tranquilidad, aunque sin resignar posiciones en la tabla. Colón tiene 52 puntos y buscará seguir escalando para llegar lo mejor ubicado posible a los playoffs por el ascenso.

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El desafío inmediato será Mitre. Y para Colón, después del enorme desahogo conseguido en el Brigadier López, la misión será volver a sumar en Santiago del Estero para darle continuidad a un cierre de campeonato que lo encuentra nuevamente como uno de los protagonistas de la Zona A.