Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Colón venció 1-0 a Estudiantes (BA) en el Brigadier López con un gol agónico en contra de Jorge Benítez, tras un centro de Federico Lértora.

Colón volvió a sonreír en el momento justo. El equipo de Iván Delfino derrotó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires en el Brigadier López por la fecha 32 de la Primera Nacional y consiguió tres puntos fundamentales para afirmarse en la zona alta de la Zona A.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate sin goles, apareció Federico Lértora con un centro que terminó en el gol en contra de Jorge Benítez . La pelota se desvió en el defensor de Estudiantes y terminó dentro del arco para desatar el festejo de todo el Brigadier López.

La victoria le permitió al Sabalero recuperarse después de la derrota ante All Boys y volver a posicionarse con firmeza entre los protagonistas de la zona. Colón suma 52 puntos y ocupa el quinto lugar, con cuatro fechas por delante.

Las cuentas que hace Colón

La jornada fue especialmente positiva para Colón por los resultados de sus principales competidores. Ferro Carril Oeste, líder con 61 puntos, perdió 2-0 como local ante Deportivo Madryn, que llegó a 53 unidades y se metió cuarto.

También ganó Morón, que superó 2-1 a All Boys sobre el final y alcanzó los 58 puntos. Más abajo, Godoy Cruz protagonizó otra remontada épica y venció 2-1 a Los Andes, resultado que dejó al Tomba con 56 unidades.

El otro resultado que impactó directamente en la pelea fue la derrota de Almirante Brown por 3-2 ante San Telmo. La Fragata quedó sexta con 46 puntos, seis por debajo de Colón. Ciudad de Bolívar, en tanto, venció 1-0 a Acassuso y llegó a 45.

Colón ya tendría asegurado el Reducido

Con 12 puntos todavía en disputa, Colón le sacó 12 unidades a Los Andes, que marcha noveno con 40. Por lo tanto, el equipo santafesino ya tendría asegurada matemáticamente su clasificación al Reducido, más allá de lo que ocurra en las próximas cuatro fechas.

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Ahora el objetivo pasa por mejorar su posición para llegar de la mejor manera a la definición. El Sabalero está a un punto de Deportivo Madryn, a cuatro de Godoy Cruz, a seis de Morón y a nueve del líder Ferro.

La pelea por los primeros puestos está abierta, pero Colón ya cumplió el primer objetivo: meterse en la lucha por el ascenso. Con cuatro fechas por jugar, el Sabalero buscará ahora escalar posiciones y terminar lo más arriba posible para afrontar el Reducido con ventaja deportiva.