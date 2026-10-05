Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Colón venció 1-0 a Estudiantes (BA) en el Brigadier López con un gol agónico en contra de Jorge Benítez, tras un centro de Federico Lértora.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 08:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón volvió a sonreír en el momento justo. El equipo de Iván Delfino derrotó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires en el Brigadier López por la fecha 32 de la Primera Nacional y consiguió tres puntos fundamentales para afirmarse en la zona alta de la Zona A.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate sin goles, apareció Federico Lértora con un centro que terminó en el gol en contra de Jorge Benítez. La pelota se desvió en el defensor de Estudiantes y terminó dentro del arco para desatar el festejo de todo el Brigadier López.

La victoria le permitió al Sabalero recuperarse después de la derrota ante All Boys y volver a posicionarse con firmeza entre los protagonistas de la zona. Colón suma 52 puntos y ocupa el quinto lugar, con cuatro fechas por delante.

Las cuentas que hace Colón

La jornada fue especialmente positiva para Colón por los resultados de sus principales competidores. Ferro Carril Oeste, líder con 61 puntos, perdió 2-0 como local ante Deportivo Madryn, que llegó a 53 unidades y se metió cuarto.

También ganó Morón, que superó 2-1 a All Boys sobre el final y alcanzó los 58 puntos. Más abajo, Godoy Cruz protagonizó otra remontada épica y venció 2-1 a Los Andes, resultado que dejó al Tomba con 56 unidades.

El otro resultado que impactó directamente en la pelea fue la derrota de Almirante Brown por 3-2 ante San Telmo. La Fragata quedó sexta con 46 puntos, seis por debajo de Colón. Ciudad de Bolívar, en tanto, venció 1-0 a Acassuso y llegó a 45.

Colón ya tendría asegurado el Reducido

Con 12 puntos todavía en disputa, Colón le sacó 12 unidades a Los Andes, que marcha noveno con 40. Por lo tanto, el equipo santafesino ya tendría asegurada matemáticamente su clasificación al Reducido, más allá de lo que ocurra en las próximas cuatro fechas.

LEER MÁS: Las luces y sombras de Colón tras una victoria que vale mucho más que tres puntos

Ahora el objetivo pasa por mejorar su posición para llegar de la mejor manera a la definición. El Sabalero está a un punto de Deportivo Madryn, a cuatro de Godoy Cruz, a seis de Morón y a nueve del líder Ferro.

La pelea por los primeros puestos está abierta, pero Colón ya cumplió el primer objetivo: meterse en la lucha por el ascenso. Con cuatro fechas por jugar, el Sabalero buscará ahora escalar posiciones y terminar lo más arriba posible para afrontar el Reducido con ventaja deportiva.

Colón Estudiantes Brigadier López
Noticias relacionadas
colon cambia el chip y va por mas ante mitre en la recta final

Colón cambia el chip y va por más ante Mitre en la recta final

godoy cruz gano un partido epico ante los andes y volvio a distanciarse de colon

Godoy Cruz ganó un partido épico ante Los Andes y volvió a distanciarse de Colón

almirante brown no levanta cabeza, perdio ante san telmo y se alejo de colon

Almirante Brown no levanta cabeza, perdió ante San Telmo y se alejó de Colón

gimnasia dio la nota y le gano al campeon colon (sj) en el porton del norte

Gimnasia dio la nota y le ganó al campeón Colón (SJ) en el Portón del Norte

Lo último

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: Se asomó por la ventana y le tiró a matar

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Último Momento
Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: Se asomó por la ventana y le tiró a matar

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Alerta de rectores santafesinos por el Presupuesto Universitario 2027: Estamos entrando en una fase terminal

Alerta de rectores santafesinos por el Presupuesto Universitario 2027: "Estamos entrando en una fase terminal"

Cuvertino: Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir

Cuvertino: "Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir"

Ovación
Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia