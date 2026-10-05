La posible formación de la Selección argentina para la despedida de Messi

La Selección Argentina enfrentará este martes a Benín en el Estadio Monumental, en la despedida de Lionel Messi.

La Selección argentina enfrentará este martes a Benín, en la que será la despedida de Lionel Messi, y el director técnico Lionel Scaloni solo mantiene una incógnita en el 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien viene teniendo una fecha FIFA muy aburrida en la que casi no debió trabajar ante rivales muy débiles.

La única incógnita aparece en la defensa, donde todavía no está definido si el lateral izquierdo estará ocupado por Nicolás Tagliafico, ya recuperado de su lesión, o Facundo Medina. A su vez, en el lateral derecho estará Agustín Giay y en la zaga central dirán presente Cristian Romero y Lisandro Martínez.

En la mitad de la cancha, Scaloni pondría a los tres jugadores que fueron un clásico en dicho sector de la cancha durante los últimos años. Se trata de Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Finalmente, en la delantera estará Lionel Messi, quien cerrará su inolvidable carrera con la Selección argentina, mientras que sus referencias en el área serán Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El encuentro de este martes representará el tercer y último partido de la Selección argentina en la presente fecha FIFA, donde ya goleó 4-0 a Bolivia y 7-0 a la Sub 23 de Burkina Faso.

Así formaría la Selección Argentina para la despedida de Leo Messi

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Benín: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.