La racha positiva que Colón alcanzó por segunda vez en el Torneo

En los últimos tres partidos, el elenco sabalero alcanzó una marca que no lograba desde hacía casi seis meses

Por segunda vez en el Torneo, Colón sumó tres partidos al hilo sin recibir goles.

Luego de tres derrotas consecutivas, Colón inició una racha positiva, en la que cosechó dos victorias y un empate. Sumando siete puntos sobre nueve.

Pero además alcanzó una marca que no lograba desde hacía casi seis meses . Y es que por segunda vez en el campeonato, Colón encadenó tres partidos consecutivos sin recibir goles.

La primera racha de tres encuentros con la valla invicta, arrancó el 29 de marzo, cuando por la 7° fecha venció 2-0 a Patronato como visitante. En tanto que en la 8° goleó a San Miguel 3-0 y en la 9° venció 1-0 a Racing de Córdoba.

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La seguidilla de encuentros sin recibir goles se terminó el 18 de abril, cuando por la 10° fecha, el equipo rojinegro cayó en condición de visitante por 2-0 ante Deportivo Morón.

En esta ocasión, la racha comenzó el 20 de septiembre, cuando por la 30° fecha, Colón goleó 3-0 a Los Andes. En la 31° empató 0-0 contra All Boys y en la 32° le ganó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires.