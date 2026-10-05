Debut sin festejos: el ciclo de Gallardo cerró su primera gira con un gol y tres derrotas

La primera prueba internacional para el Muñeco como DT del seleccionado ecuatoriano finalizó sin victorias tras caer por penales ante Panamá

El debut de Marcelo Gallardo como entrenador de la selección ecuatoriana terminó sin alegrías: tres derrotas, aunque dos de ellas fueron en la definición desde los 12 pasos.

La gira en territorio asiático dejó en evidencia la principal falencia que desvela al flamante cuerpo técnico: la falta de gol. En la sumatoria de los tres encuentros disputados, el conjunto sudamericano solo pudo convertir un tanto, estadística que grafica las dificultades ofensivas que arrastró en esta fecha FIFA, iniciada con una dura caída 3-0 contra Corea del Sur y dos igualdades que terminaron con derrotas desde los doce pasos ante Japón y los Panamá.

En el cierre de su paso por la Copa Kirin en suelo japonés, la “Tri” igualó 1 a 1 ante el seleccionado panameño en tiempo reglamentario y terminó cediendo 7 a 6 en una maratónica tanda de penales, resultado que la dejó en el último escalón del certamen amistoso.

Lejos de dramatizar por la falta de triunfos, Gallardo prefirió enfocarse en los indicios positivos tras su estreno como director técnico del combinado ecuatoriano: “Más allá del resultado, es verdad que no hemos podido ganar, pero me voy con buenas sensaciones de acuerdo al potencial que hay en el equipo nacional. Me quedo con la personalidad de estos chicos que hoy hicieron su presentación y buenas expectativas para el futuro”, reflexionó en conferencia de prensa.

Asimismo, el ex entrenador de River remarcó la exigencia que buscará imprimirle a su proyecto deportivo: “La idea es siempre la misma, que el equipo tenga protagonismo, como en el partido contra Japón o la segunda parte de hoy. No me conformo con que compitan, sino que compitan para ganar. Los jugadores tienen que dar ese salto de calidad y mentalidad”.

Por último, el “Muñeco” ´le recordó a la prensa que debió armar esta primera convocatoria diezmado por bajas de peso, y confía en recuperar en la fecha FIFA de noviembre a piezas claves como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez.