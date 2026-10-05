Cotos de caza y turismo cinegético en Santa Fe: piden una audiencia pública en Diputados para debatir su prohibición

El proyecto para prohibir los cotos de caza y el turismo cinegético ya está en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Un colectivo de 36 organizaciones ambientalistas y de derecho animal presentará el próximo 14 de octubre un pedido formal en la Cámara de Diputados.

Cotos de caza. Presentarán formalmente un pedido para debatir la iniciativa en una audiencia en Diputados.

El debate sobre el turismo cinegético y los cotos de caza en Santa Fe tendrá una nueva instancia en la Legislatura. Las 36 organizaciones que impulsan un proyecto para prohibir esta modalidad de explotación económica de la fauna silvestre presentarán el próximo 14 de octubre un pedido formal para que la Cámara de Diputadas y Diputados convoque a una audiencia pública.

La iniciativa, identificada como N.º 15.152/26 , ya se encuentra en la Comisión de Agricultura y Ganadería . El objetivo de sus impulsores es que antes del tratamiento legislativo se genere un espacio de participación para incorporar información técnica, escuchar a especialistas y conocer las posiciones de los distintos sectores vinculados con la actividad.

Natalia Pallavicini, titular del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe y una de las impulsoras del proyecto, confirmó a UNO Santa Fe que la presentación se realizará ante la presidenta de la cámara baja, Clara García.

“El 14 de octubre vamos a presentar formalmente el escrito, junto con el acompañamiento que ya tenemos de las organizaciones, más los que estén firmando en este tiempo”, explicó.

Qué busca prohibir el proyecto

La iniciativa plantea prohibir en todo el territorio provincial los cotos de caza y el turismo cinegético, es decir, la actividad organizada con fines comerciales en la que la caza de animales silvestres forma parte de una propuesta turística.

LEER MÁS: Cotos de caza en Santa Fe: más de 30 organizaciones impulsan su prohibición y buscan que Diputados trate el proyecto

Pallavicini aclaró que el proyecto no apunta a prohibir toda modalidad de caza deportiva.

“Nosotros no estamos prohibiendo lo que es la caza deportiva en general, sino específicamente la caza deportiva que se materializa en forma de cotos de caza y turismo cinegético”, señaló.

Cuidado. El plomo que se utiliza en las balas también contaminan el ecosistema.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la actividad cuestionada comprende servicios que pueden incluir alojamiento, traslados, guías, permisos y acceso a establecimientos privados habilitados para la extracción de fauna silvestre.

El planteo es impulsado por organizaciones vinculadas con la protección de los animales, la naturaleza y el ambiente, que sostienen que este modelo convierte la fauna silvestre en un recurso de explotación turística.

11 operadores, 36 campos y unos 1.300 turistas extranjeros

Para elaborar la iniciativa, las organizaciones realizaron pedidos de acceso a la información pública ante la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

Según la documentación incorporada al expediente, existen 11 operadores cinegéticos registrados y 36 campos identificados como habilitados para la práctica de la caza deportiva de animales silvestres en la provincia.

Los datos recopilados también señalan que alrededor de 1.300 turistas extranjeros participaron durante el último año de actividades vinculadas con el turismo cinegético en Santa Fe, principalmente provenientes de Estados Unidos y países europeos.

LEER MÁS: Mataron más de 300 animales en el norte santafesino: investigan una masacre de fauna autóctona

Ese aspecto es uno de los ejes del planteo de las organizaciones. Pallavicini sostuvo que se trata de una actividad cuyo principal público no sería el santafesino.

“Es una actividad que consumen extranjeros que vienen a la provincia de Santa Fe, no tanto un consumo local, del santafesino o la santafesina”, afirmó.

Por qué buscan una audiencia pública

El pedido apunta a abrir el debate antes de que la Legislatura avance sobre la iniciativa. Para Pallavicini, la participación ciudadana es una herramienta necesaria para discutir el alcance de una eventual prohibición y sumar conocimiento técnico.

“Estoy convencida de que las decisiones políticas, las leyes o los proyectos que la Legislatura debate, tienen que hacerse siempre en construcción con la ciudadanía”, sostuvo.

En ese sentido, definió a la audiencia pública como una instancia para que puedan participar organizaciones, especialistas y ciudadanos.

“Es una instancia de participación donde se puede informar a la ciudadanía en general sobre la propuesta presentada, y acercar información y conocimiento. Esto requiere a veces un conocimiento técnico específico; acá tenemos la posibilidad de escuchar especialistas y, sobre todo, debatir”, explicó.

El pedido se fundamenta, además, en el artículo 64 de la Constitución de Santa Fe, que contempla mecanismos de participación ciudadana, y en el Acuerdo de Escazú, incorporado a la legislación argentina mediante la Ley 27.566, que establece pautas para la participación pública en asuntos ambientales.

“El Acuerdo de Escazú establece la obligación de los Estados parte, como es el caso de la Argentina, de garantizar una participación del público abierta e inclusiva en la toma de decisiones ambientales”, señaló Pallavicini.

LEER MÁS: Caza ilegal en la Laguna Setúbal: el santafesino denunciado rompió el silencio, pidió disculpas y aseguró que lo hizo "por necesidad"

Buscan ampliar el respaldo al proyecto

Los impulsores de la iniciativa ya cuentan con el acompañamiento de organizaciones de la provincia y continúan con una campaña para sumar adhesiones individuales.

“Queremos que se sumen también las personas a nivel individual, a nivel particular, porque nos han escrito cuando lanzamos la adhesión al proyecto y querían acompañar”, explicó.

Según los fundamentos de la presentación, el pedido de audiencia cuenta con el respaldo de 36 organizaciones santafesinas, además de entidades de otras jurisdicciones y firmas individuales.

Pallavicini destacó que el objetivo es llevar a la Legislatura una expresión amplia de quienes consideran necesario discutir el modelo de turismo cinegético.

El próximo paso será el 14 de octubre

La iniciativa continuará bajo análisis de la Comisión de Agricultura y Ganadería, mientras sus impulsores avanzan con la presentación formal del pedido de audiencia.

La modalidad y el alcance de una eventual convocatoria deberán ser definidos por la propia Cámara. Pallavicini explicó que podría contemplarse una participación territorial amplia.

“Cómo se va a hacer lo tendrá que fijar la misma Cámara de Diputados, o también puede ser una comisión la que convoque”, indicó.

Por ahora, el próximo paso concreto será el 14 de octubre, cuando las organizaciones presenten ante la Legislatura el pedido de audiencia pública junto con las adhesiones reunidas.

“No hay que tenerle miedo al debate, hay que discutir, hay que debatir”, sostuvo Pallavicini. Y agregó: “Queremos seguir demostrándole a los políticos que este tema lo van a tener que abordar, que no pueden huir ni mirar para otro lado, porque hay un reclamo de la ciudadanía santafesina”.