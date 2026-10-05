La estadística que pone a Colón por encima de los otros candidatos

De cara a las últimas fechas, existe una estadística en la que el Sabalero le saca ventaja a sus rivales directos en la Zona A

Colón es el equipo que menos goles recibió de los cinco primeros en la Zona A.

Restan cuatro fechas para la finalización del Torneo de la Primera Nacional y luego llegará la final entre los mejores equipos de cada zona y posteriormente se llevará a cabo el Reducido por el segundo ascenso. Y de cara a la definición de la competencia, hay un dato que despierta ilusión en los hinchas de Colón.

El mismo tiene que ver con que el Sabalero es el equipo que menos goles recibió entre los primeros cinco de la Zona A . El equipo dirigido por Iván Delfino mantuvo la valla invicta en los últimos tres partidos.

De esta manera, en lo que va de la competencia, Colón recibió 25 goles en 32 partidos, mientras que Ferro que se ubica 1° sufrió 27 goles.

Por su parte, a Deportivo Morón que está 2°, le marcaron 32 goles y Godoy Cruz que es 3°, sufrió 29 goles. En tanto que Deportivo Madryn, 4° en la Zona A, recibió 28 goles.

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El único equipo que está en zona de Reducido y que recibió menos goles que Colón es Almirante Brown, quien marcha 6° y le marcaron 21 goles.

En tanto que Estudiantes de Buenos Aires que está 7° sufrió 27 goles y Ciudad Bolívar que se ubica 8°, recibió 28 goles. Los dos equipos que recibieron menos goles que Colón son Almirante Brown con 21 y Los Andes con 23.

Pensando en el Reducido, la estadística mencionada, adquiere mayor relevancia a la hora de jugar los partidos de eliminación directa y sin dudas que ilusiona a los hinchas sabaleros.