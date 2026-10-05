Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Unión goleó 5-1 a Veteranos por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Santafesina. Coliseo y Náutico El Quillá también sumaron de a tres y continúan como escoltas.

Unión volvió a demostrar su fortaleza y consiguió una nueva victoria en el Clausura de Primera División femenina. El equipo rojiblanco superó 5-1 a Veteranos y continúa firme en lo más alto de la competencia.

Aldana Villalba fue la gran figura del encuentro al marcar tres goles , mientras que Daiara Paye y Zoe Berta completaron la goleada. Para Veteranos descontó Luana Ruiz Díaz.

Con este resultado, el Tatengue sostiene su marcha en la cima y mantiene la ilusión de quedarse con el campeonato.

Coliseo y El Quillá también festejaron

Coliseo no le perdió pisada al líder y consiguió un importante triunfo por 2-1 ante Colón. Gisela Hernández marcó los dos tantos del ganador, mientras que Sofía Carrizo convirtió para el Sabalero.

Por su parte, Náutico El Quillá goleó 7-0 a El Cadi y también se mantiene en los primeros lugares. Azul Gómez, Johana Pucheta, Romina Daier, Josefina García y Brisa Galcerán, en dos oportunidades, marcaron los goles del conjunto ganador.

La jornada también tuvo la contundente victoria de Universidad, que derrotó 7-0 a Juveniles. Melina Reus convirtió tres tantos, mientras que Melina Suárez, Fernanda Rodríguez —por duplicado— y Cecilia Delaloye completaron la goleada.

Además, Juventud Unida venció 1-0 a Los Canarios gracias al gol de Érica Fernández.

Tres partidos quedaron pendientes

La décima fecha no pudo completarse debido a tres encuentros postergados. Floresta y Peñarol jugarán el lunes 12 de octubre, con Reserva desde las 14 y Primera a partir de las 16.

En tanto, quedaron pendientes los partidos Fénix-Deportivo Santa Rosa y Los Piratitas-Los Cholitos, que deberán ser reprogramados.

Resultados – Fecha 10

Unión 5-1 Veteranos

Juventud Unida 1-0 Los Canarios

Coliseo 2-1 Colón

Náutico El Quillá 7-0 El Cadi

Juveniles 0-7 Universidad

Floresta-Peñarol, pendiente

Fénix-Deportivo Santa Rosa, pendiente

Los Piratitas-Los Cholitos, pendiente