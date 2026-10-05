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Yoselin Altamirano regresó a Santa Fe y continúa su recuperación tras el grave accidente de motociclismo en Brasil

La piloto santafesina de 14 años permanece internada en el Hospital de Niños Orlando Alassia, consciente y lúcida, bajo monitoreo médico

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

5 de octubre 2026 · 11:17hs
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Yoselin Altamirano regresó a Santa Fe.

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Yoselin Altamirano regresó a Santa Fe.

Después del grave accidente que sufrió el mes pasado en Brasil, mientras disputaba la Copa Latinoamericana BLUCRU, la joven piloto santafesina Yoselin Altamirano, de 14 años, regresó a la ciudad de Santa Fe para continuar con su recuperación.

Yoselin, oriunda del barrio Villa Hipódromo, fue trasladada el pasado viernes 2 de octubre en un vuelo sanitario desde Belo Horizonte hasta Santa Fe. La adolescente ingresó al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde familiares, amigos y conocidos aguardaban su llegada.

LEER MÁS: Grave accidente de una piloto santafesina de 13 años durante una competencia de motociclismo en Brasil

Como consecuencia del accidente, la joven sufrió un traumatismo torácico con lesión medular grave y una fractura de columna entre las vértebras T8 y T9, con desplazamiento. Tras recibir atención médica en Brasil, se concretó el traslado sanitario para que pueda continuar el tratamiento en su ciudad.

Así llegaba Yoselín Altamirano al hospital de niños, Orlando Alassia

El nuevo parte médico sobre la salud de Yoselin

Desde el Hospital de Niños Orlando Alassia informaron que Yoselin permanece internada en una sala de cuidados especiales, donde recibe control y monitoreo permanente por parte del equipo de salud.

Según el nuevo parte médico, la adolescente se encuentra consciente y lúcida y respira por sus propios medios, mientras los profesionales continúan evaluando su evolución.

Además, se están realizando distintas interconsultas médicas con el objetivo de establecer el plan de trabajo que se seguirá durante esta nueva etapa de su recuperación.

El objetivo es determinar las próximas intervenciones y cuidados necesarios para afrontar una larga rehabilitación luego de las lesiones sufridas en el accidente.

Yoselin Altamirano regresó a Santa Fe.

Yoselin Altamirano regresó a Santa Fe.

Una recuperación que continúa en Santa Fe

El regreso de Yoselin a Santa Fe representa un paso importante para su familia y para las personas que acompañan su recuperación. La joven piloto deberá afrontar ahora un proceso de rehabilitación y seguimiento médico en el Hospital de Niños Orlando Alassia.

La adolescente había viajado a Brasil para participar de la Copa Latinoamericana BLUCRU, competencia durante la cual sufrió el accidente que provocó las graves lesiones en su columna.

Tras permanecer bajo atención médica en Brasil, finalmente pudo ser trasladada a Santa Fe en un vuelo sanitario, donde continuará su recuperación acompañada por su familia y por los profesionales del sistema de salud.

Por el momento, el equipo médico trabaja en la definición del plan de rehabilitación, mientras Yoselin permanece estable, consciente y lúcida, bajo estricto monitoreo en el Hospital de Niños.

Altamirano Santa Fe recuperación accidente Brasil
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