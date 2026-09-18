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La mejor noticia para Colón, es el rival que le tocará enfrentar

En una semana cargada de complicaciones por lesiones y suspensiones, el dato positivo para el Sabalero es el presente que atraviesa Los Andes

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 13:07hs
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Colón recibirá a Los Andes que suma nueve partidos sin ganar.

@clublosandes

Colón recibirá a Los Andes que suma nueve partidos sin ganar.

En otro contexto y ante un rival distinto, el partido que el domingo jugará Colón hubiese resultado aún más crítico. Y es que luego de tres derrotas al hilo, el Sabalero no tiene margen de error.

Colón y un rival que en la previa puede resultar accesible

Además, el plantel junto con el cuerpo técnico debieron afrontar una semana compleja, por las suspensiones y las lesiones que sufren algunos futbolistas.

Sin embargo, el dato más positivo sin dudas que tiene que ver con el rival al que enfrentará. Y es que Los Andes atraviesa su momento más complejo en el campeonato.

Luego de una primera ronda más que auspiciosa en la que peleó por los puestos de arriba, la realidad indica que el MilRayitas suma nueve partidos sin ganar, con cinco empates y cuatro derrotas.

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Pero además, en condición de visitante, suma siete encuentros sin ganar, con cinco caídas y dos igualdades. Lo que habla a las claras, del pésimo momento que atraviesa.

Por ello, Colón deberá aprovechar esta circunstancia, ya que si bien el equipo rojinegro tiene varias ausencias de peso, cuenta con un equipo para poder superar a Los Andes.

En un duelo de necesitados, el Rojinegro tendrá que hacer pesar la localía y la diferencia que existe entre los planteles. Así las cosas, a esta altura, ambas circunstancias parecen ser la mejor noticia para Colón.

Colón Los Andes rival
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