Uno Santa Fe | Colón | Colón

Reunión decisiva en Colón: los dirigentes analizarán la continuidad de Minella

Los principales dirigentes de Colón tienen planeado juntarse con Martín Minella para evaluar su continuidad, de cara a las decisivas últimas fechas.

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2025 · 07:41hs
Reunión decisiva en Colón: los dirigentes analizarán la continuidad de Minella

La crisis futbolística de Colón sumó un nuevo capítulo luego de la derrota frente a San Telmo, en la Isla Maciel, la cuarta de manera consecutiva, que dejó al equipo inmerso en un presente preocupante.

Hora clave en Colón por Minella

En este marco, la dirigencia sabalera mantendría en las próximas horas una reunión clave con Martín Minella para definir su futuro al frente del plantel profesional.

El encuentro tendrá como protagonistas al presidente Víctor Godano, acompañado por los dirigentes José Luis Martín y Adrián Temporelli, quienes buscarán dialogar con el entrenador, visiblemente golpeado tras el último traspié.

Minella asumió hace cinco partidos y los números hablan por sí solos: dos triunfos y cinco caídas, las últimas cuatro en fila, que encendieron todas las alarmas en el barrio Centenario.

Colón, con la permanencia como principal objetivo

Más allá de que matemáticamente Colón conserva chances de pelear por un lugar en el Reducido, el objetivo central pasó a ser otro: garantizar la permanencia en la categoría.

El panorama no es alentador, ya que el equipo se encuentra a diez puntos del primer conjunto en zona de descenso directo (Talleres de Remedios de Escalada), distancia que podría reducirse a ocho si Defensores Unidos vence hoy como visitante a Defensores de Belgrano.

Con siete fechas por delante y 21 puntos en juego, el margen de error es mínimo. En este escenario, la reunión entre los dirigentes y Minella será decisiva para saber si el técnico continúa al mando en la recta final del campeonato o si Colón deberá apostar nuevamente a un cambio de timón en busca de un golpe anímico que lo acerque a la salvación.

